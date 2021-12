Gazdaság

Kevesebb cég tart év végi összejövetelt idén

2021.12.21

z idén a cégek több mint fele tart év végi összejövetelt, míg korábban majdnem 80 százalékuk tett így - közölte a profession.hu kedden az MTI-vel.



Az állásportál felmérése szerint sokan ősszel tartották meg a munkahelyi évzárót, a cégek csaknem 25 százaléka viszont egyáltalán nem tervezett ilyen eseményt. Akik mégis megrendezték, azok közül sokan csak kis létszámmal, vagy online szerveztek programot. Ma már az ajándékozás is ritka, mindössze 16 százalék számolt be erről.



A járvány már tavaly visszavetette az évzáró vállalati programokat. Ugyanakkor a közleményben kiemelik, hogy bár a nehéz helyzetben anyagilag is észszerű volt a rendezvény költségeit megspórolni, ám nyilvánvalóvá vált, hogy a munkavállalóknak szükségük van ilyen találkozókra, a lezáruló év kötetlen értékelésére. A munkavállalók többsége a visszajelzések szerint is üdvözli az ilyen alkalmakat - tették hozzá.



A profession.hu felmérése online kérdőíves adatfelvételi módszerrel készült decemberben. A 18 és 65 év közötti internetezőkre nemre, korra, iskolai végzettségre, település típusra és EU-régiókra reprezentatív.