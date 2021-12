Gazdaság

Roszatom: a felek azon dolgoznak, hogy a két új paksi blokk 2029-2030-ban áramot termeljen

Az orosz és a magyar fél is azon dolgozik, hogy 2029-2030-ban a paksi atomerőmű két új blokkja villamosenergiát termeljen Magyarországon - hangsúlyozta Alekszandr Merten, a Roszatom érdekeltségébe tartozó ASZE mérnöki vállalat alelnöke, a Paks II. projekt igazgatója hétfőn háttérbeszélgetésen, Budapesten.



Kiemelte, egyértelműen látszik a haladás az építési területen, ahol folyik a felvonulási épületek kivitelezése, köztük a betonüzem, az acélszerkezet-szerelő üzem, a raktárak kialakítása, a közművek kiépítése, a talajelőkészítés. A Paks II. társasággal együttműködve folyamatosan végzik az engedélyezéshez szükséges dokumentációs munkákat, és várják a létesítési engedélyt.



Hangsúlyozta, a Roszatom a Paks II. projekt kivitelezése mellett erősíti piaci pozícióját Magyarországon, egyebek közt magyar partnerekkel vegyesvállalatok alapításán dolgoznak az atomenergiához kapcsolódó különböző területeken, köztük az egészségügyben is.



A Roszatom regionális vezetője utalt arra, hogy kedvező tapasztalatot szereztek eddigi vegyesvállalati partnereikkel, köztük az MVM-csoporttal, például a szervízszolgáltatásban.



Alekszandr Merten kitért arra, hogy az energiaárak növekedése idején is képes az atomenergia olcsón energiát előállítani, és ezzel hozzájárul a fenntarthatósághoz.



Kiemelte, az Európai Unióban Magyarország vezetőszerepet játszik az atomenergia használatában és fejlesztésében Franciaországhoz hasonlóan, és a V4-országok is aktívan fejlesztik az atomenergia-használatot.