Fogyasztóvédelem

GVH: jogsértően reklámozta a Nutriversum Kft. étrend-kiegészítőit Gődény Györggyel

Az uniós ágazati szabályokkal ellentétesen, a fogyasztókat megtévesztve reklámozta étrend-kiegészítőit Gődény György gyógyszerésszel a Nutriversum Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hétfői közleménye szerint. A versenyhivatal 23,6 millió forintos bírságot szabott ki az ügyben.



A GVH tavaly év végén indított vizsgálatot a Nutriversum étrend-kiegészítők reklámjai miatt, amelyek Gődény György gyógyszerész szereplésével népszerűsítették a termékeket a YouTube-on, illetve egyéb csatornákon.



Megállapították, hogy a reklámok az élelmiszerekre vonatkozó uniós szabályokkal ellentétesen hirdették az étrend-kiegészítőket a gyógyszerésszel, hangsúlyosan kiemelve a végzettségét és foglalkozását. A közösségi szabályozás értelmében a kereskedelmi üzenetekben - tartalmuk valóságától függetlenül - tilos élelmiszerekkel kapcsolatban orvos, egészségügyi szakember, vagy - bizonyos kivételekkel - egészségügyi szervezet ajánlásaira hivatkozni.



A GVH vizsgálata emellett tartalmi problémákat is talált: egyes hirdetések ugyanis megtévesztően sugallták a cég étrend-kiegészítőiről, hogy fogyasztásuk képes kiváltani a változatos, kiegyensúlyozott étrendet. Hozzátették: az EU-s szabályozás szerint az étrend-kiegészítők reklámozásakor kifejezetten tilos erre utalni, hiszen tudományosan megalapozatlan, téves tájékoztatást jelent a fogyasztóknak.



Azt írták, a termékeket forgalmazó Nutriversum Kft. az eljárás során együttműködött a versenyhatósággal: eltávolította a kifogásolt videótartalmakat, elismerte a jogsértést és lemondott a jogorvoslatról is. A cég emellett belső versenyjogi megfelelési programot készít a hasonló, jövőbeni jogsértések elkerülésére, a GVH Versenytanácsa minderre tekintettel 23,4 millió forintra mérsékelte a bírság lehetséges összegét.



A GVH egyúttal 166 ezer forintos bírságot rótt ki a Gődény Györgyöt a marketing-együttműködésben képviselő East to West Hungary Trade Kft.-re - tudatta a versenyhatóság.