Európa energiaválsága tovább súlyosbodott

Energiaválság

A folyamatos földgázszűke mellett Európa a téli szezonnak a franciaországi nukleáris termelés csökkentésével néz szembe, ami tovább súlyosbítja az energiaválságot, és a kontinens nagy része enyhébb télért imádkozik. 2021.12.18 19:32 ma.hu

A francia EDF csütörtökön leállított két atomerőművet, miután az egyikben hibát találtak a rutinkarbantartás során. Ezzel jelenleg négy atomerőművet állítottak le, amelyek a szomszédos országokba és az Egyesült Királyságba jelentős áramexportőrnek számító Franciaország jelenlegi áramellátásának 13%-át adják.



Franciaország villamos energiájának nagy részét az atomenergia termeli. Franciaország a teljes villamos energia több mint 70%-át nukleáris energiatermelésből nyeri, és jelentős villamosenergia-exportőr, többek között az Egyesült Királyságba is.



A francia atomerőművek leállása éppen akkor következett be, amikor Európában csökkenni kezdett a hőmérséklet, és nagy a földgázszűkösség, mivel a földgáztárolókban lévő gázkészletek az elmúlt évtized legalacsonyabb szintjén vannak.



A francia villamosenergia-export egy része nélkül egyes északnyugat-európai országok saját áramellátása is korlátozva lehet.



Ha a téli időjárás a szokásosnál hidegebb lesz, ez nem jelentene enyhülést a fogyasztók számára az egekbe szökő áramárak és energiaszámlák terén, ráadásul felvetheti a gördülő áramkimaradások lehetőségét is - jegyzi meg a Bloomberg.



"Most már csak 2-3 Celsius-fokkal kellene az évszakos normális alatt maradni ahhoz, hogy bajba kerüljünk" - mondta Emeric de Vigan, a COR-e energiaelemző cég vezérigazgatója a Bloombergnek.



Miután Franciaország leállította néhány atomerőművét, az európai áramárak csütörtökön rekordszintre szöktek.



A franciaországi atomerőművek leállása a lehető legrosszabbkor jön Európa energiaellátása szempontjából, tekintettel arra, hogy a hideg tél kimerítheti a földgázkészleteket, és hogy az orosz vezetésű Északi Áramlat-2 gázvezeték hitelesítését vizsgáló német hálózati szabályozó hatóság csütörtökön közölte, hogy 2022 júliusa előtt nem hoz döntést.