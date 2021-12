Fogyasztóvédelem

ITM: négyből három karácsonyi égősor veszélyes

A fogyasztóvédelmi hatóság idén is elvégzi a fényfüzérek és dekorációs célú világítástechnikai termékek szezonális ellenőrzését. A kereskedelmi forgalomból mintavételezett termékek több mint háromnegyede nem felelt meg a biztonsági követelményeknek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) laboratóriumának vizsgálatán a problémás árucikkek egyszerre akár hét-nyolc szempontból is kifogásolhatónak bizonyultak - tájékoztatott pénteken a minisztérium.



A közleményben hangsúlyozták: a hiányosságon ért karácsonyi díszvilágítási eszközök így nem kevésbé tűzveszélyesek, mint sok ragyogó gyertya, ráadásul utóbbiak garantáltan nem ráznak. "Pedig alaposan betehet az ünnepi hangulatnak, ha osztás helyett oltani kell az ajándékokat" - írták. Az ITM akkreditált mechanikai és villamos laboratóriuma hosszú évek óta vizsgálja a szezonális termékeket annak érdekében, hogy a veszélyesek kiszűrésével elejét vegye a baleseteknek.



A laboratórium a bolti kínálatból eddig 31 féle díszvilágítási füzért és dekorációs célú világítástechnikai terméket vizsgált meg. Közülük 24 típust talált áramütés- és/vagy tűzveszélyesnek. A megbukott termékeknél jellemzően nem csak egy, hanem többnyire hét-nyolc hiba is előfordult. Feltűnően gyakori hiányosság volt, hogy a vezetéket nem rögzítették megfelelően, kettős helyett csupán alapszigeteléssel látták el, vagy a keresztmetszete nem érte el a szabványban előírt vastagságot. Sok esetben a csatlakozódugó kis mérete miatt a bedugaszoláskor a használó keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhet. Gyakran ajánlottak kültéri használatra a víz behatolása ellen nem védett terméket. A hiányosságok az áramütés, égési sérülés, lakástűz veszélyével fenyegetnek. Huszonegy terméket kell visszahívni a vásárlóktól azért, mert kigyulladhatnak és rázhatnak is. A vizsgálati eredmények a fogyasztóvédelmi portálon olvashatók.



A legtöbb veszélyes termék szokás szerint filléres vegyeskereskedésekből, piaci vagy alkalmi árusítóhelyekről származott. A vásárlás helyének körültekintő megválasztásával is megóvhatjuk tehát magunkat a selejt okozta bosszúságoktól. De számos egyéb árulkodó jel segít felismerni és elkerülni az otthonunk épségét és családtagjaink egészségét kockára tevő bóvlit. A veszélyes termékeken általában nem szerepel a gyártó és importáló neve, márka vagy azonosító jele és címe, nincs típus- vagy modellszámuk, nem tüntetik fel rajtuk a műszaki adataikat, hiányzik vagy nem megfelelő formájú a CE jelölés.

Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára a közlemény szerint elmondta: "A magyar fogyasztóvédelemben a biztonság az első, a fényfüzérek vizsgálatát ezért december végéig folytatjuk. A jelöletlen, beazonosíthatatlan termékek esetében a hatóság egyre gyakrabban él a teljes veszélyes árukészlet elkobzásának lehetőségével. Az elmúlt hetekben összesen 35 ezer darab vacak díszvilágítási eszközt tartóztattunk fel már a vámhatáron. A magyar emberek mellett ezzel az európai polgárokat is védjük, tavaly a második legtöbb jelzést fényfüzérek miatt küldtük be az uniós termékriasztási rendszerbe."