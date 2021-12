Koronavírus-járvány

A járvány alatt megtévesztően árult fertőtlenítő termékek miatt bírságolt a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 147 milliós bírságot szabott ki a Dettol termékcsalád forgalmazójára, amiért a járványhelyzetben megalapozatlan állításokkal reklámozta fertőtlenítőszereit.



A GVH szerdai tájékoztatása szerint a nemzeti versenyhatóság vizsgálata megállapította, hogy a Reckitt Benckiser Kft. megtévesztette a fogyasztókat az általa forgalmazott Dettol termékcsaládba tartozó biocid termékek - antibakteriális felülettisztító spray-k és kendők, kézfertőtlenítők és szappanok - népszerűsítésekor.



A reklámok nagyfokú hatékonyságot állítottak, a cég ugyanakkor ezt a hatást az eljárás során csak a baktériumok esetében tudta elfogadhatóan igazolni.



Jogsértőnek bizonyult annak módja is, ahogyan a termékeket a vállalkozás a Heim Pál Gyermekkórház logójával és ajánlásával népszerűsítette. Bár a logót és a "Heim Pál Gyermekkórház ajánlásával" szlogent a cég a felek közötti marketing-megállapodás keretében használhatta, a feltártak nem támasztották alá, hogy a termékek ajánlása szakmai ellenőrzést vagy vizsgálatot követően, megalapozott szempontok alapján történt, ahogyan egy átlagos fogyasztó gondolhatta. A logó és szlogen így megtévesztő üzenetet közvetített a vásárlók felé.



A tisztességtelen gyakorlatokért a GVH Versenytanácsa 147 millió forint versenyfelügyeleti bírságot rótt ki a Reckitt Benckiser Kft.-re. A döntés figyelembe vette a többi között, hogy a több évig tartó reklámkampány érezhető hatással volt az érintett piacra. A versenyhatóság tekintettel volt ugyanakkor arra is, hogy a vállalkozás az eljárás hatására önként módosította reklámgyakorlatát és részben elismerte a jogsértést.



A GVH közleményében kiemelte: mivel a járványhelyzet miatt a korábbiak sokszorosára emelkedett a kereslet a vírus elleni védekezést segítő termékek iránt, így az elmúlt időszakban fokozott figyelmet fordítottak erre a területre, különösen abban az időszakban, amikor még nem volt vakcina a Covid-19 ellen, így a fogyasztók kiemelten érzékenyek voltak a védelmet ígérő reklámüzenetekre.



Júniusban a hatóság százmilliós bírságot szabott ki hasonló okokból, és jelenleg is folyik a vizsgálat a Virostop spray ügyében.



Bár a Dettol termékekkel kapcsolatban jogsértőnek bizonyult reklámállításokat a forgalmazó már jóval a járvány előtt is alkalmazta, a GVH piaci felhívásának megfelelően elvárt lett volna tőle a fokozott óvatosság a járvánnyal érintett kereskedelmi gyakorlatok körében - jelezte a versenyhatóság.