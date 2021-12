Turizmus

Nem csökkent a magyarok utazási kedve

A koronavírus-járvány az utazási kedvet a vártnál kevésbé vetette vissza az idén, jövőre pedig a Covid előttinél is magasabb lehet a fogyasztók utazási hajlandósága - derül ki a Szallas Group és a Nielsen IQ közös, reprezentatív kutatásából.



Az MTI-nek küldött keddi közleményük szerint a megkérdezettek 92 százaléka az idén és tavaly is legalább egy alkalommal utazott, és 99 százalékuk tervezi ezt a járvány utáni időszakban. Míg idén a válaszadók alig ötöde utazott külföldre és belföldre egyaránt, addig jövőre ezt már több mint felük tervezi. A kutatás szerint a magyarok többsége inkább a környező országokba - Horvátország, Románia, Csehország, Lengyelország - utazna szívesen.



Ez a regionális utazási igény nem csak Magyarországon, de a teljes kelet-közép-európai piacon egyre erősebb. A csoport stratégiájában ezért központi helyet foglal el a régiós szálláskínálat bővítése, a térségi országok turisztikai attrakcióinak összekapcsolása - mondta Papp István, a Szallas.hu magyarországi igazgatója a közleményben.



Az utazási motivációk között a nyaralás marad az elsődleges, 68 százalék válaszolta ezt, de figyelemreméltó a növekedés az egészségturisztikai célú és a kulturális körutazások szegmensében. Előbbi céllal belföldön korábban a válaszadók negyede utazott, ezt a járvány után már harmaduk tervezi. A külföldi körutazások esetében még markánsabb az emelkedés: 15 százalékról 27 százalékra nőtt az arányuk a járvány előtti időszakhoz képest - közölték.



A belföldi úti célokat tízből kilenc válaszadó saját autóval keresi fel a pandémiától függetlenül is, a járvány hatására azonban 59 százalékról 68 százalékra nőtt azok aránya, akik külföldre - elsősorban a környező országokba - autóval utaznak.



A kutatást a magyar Szallas.hu Zrt.-ből és a kelet-közép-európai régió további legnagyobb szállásportáljainak összeolvadásából létrejött Szallas Group négy országában - Magyarország mellett Lengyelországban, Csehországban, és Romániában - végezték, online adatfelvétellel. A több mint 6 ezer ember bevonásával végzett felméréshez a kérdőívet és az elemzést a Nielsen IQ globális piackutató vállalat készítette.



A Szallas Group 12 online utazási termékkel, több mint 80 ezer foglalható szállásadó partnerrel és 350 dolgozóval működik. A cégcsoport által közvetített szállásdíj értéke idén a járvány ellenére is meghaladja az 50 milliárd forintot.