Ünnep

Agrárkamara: lesz elegendő hazai hal karácsonyra

A halak ára a tavalyihoz képest a takarmányárak növekedését követve várhatóan kis mértékben emelkedni fog - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-vel pénteken.



Tájékoztatásuk szerint Magyarországon a legnagyobb mennyiségben termelt halfaj a ponty, amelyből tavaly közel 12 ezer tonna piaci méretű korosztályt halásztak le a tógazdasági haltermelők. A második legnépszerűbb halfaj az afrikai harcsa, ebből közel 4 ezer tonnát termeltek a precíziós zárt rendszerekben. Egyre több hal kerül feldolgozott, konyhakész formában a fogyasztók asztalára, ebben a kategóriában kiemelt az afrikai harcsa, a szálkamentes húsú hal jelentős részét így adják el - írták.



Az elemzés szerint a hazai élelmiszerellátáson kívül a halágazat komoly szerepet vállal a horgászati célú természetes vizek telepítésében is, ahová évente 4-5 ezer tonna halat helyeznek ki. Így a horgászszervezetek a legnagyobb vevők közé tartoznak.



Mint írták, a tógazdasági haltermelésnek nehéz éve volt, az enyhe telet követő hideg, csapadékszegény tavasz, majd a nyári aszály miatt egyre nehezebb a termelés. A csapadékszegény idő és a működési költségek gyors növekedése az intenzív haltermelő üzemeket és a halfeldolgozókat is nagyon megviseli, hiszen ezt a növekményt a fogyasztói árakban egyre nehezebb érvényesíteni.



Kitértek arra, hogy a halfogyasztás az elmúlt években lassan, de folyamatosan nő: a fejenként évi 6,5 kilogramm hazai halfogyasztás mintegy 35-40 százaléka a karácsonyi ünnepkörre esik, ez egyes nagy haltermelők éves forgalmának 60-70 százalékát is adhatja.



A magyar haltermelés környezetbarát módon, alacsony energiafelhasználással, magas színvonalon állít elő kiváló minőségű, egészséges halhúst. Az Agrárminisztérium, a NAK, valamint a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) is mindent megtesz, hogy tovább növekedjen a fogyasztás és minél nagyobb arányban kerüljenek az asztalra magyar halak - hangsúlyozták.



A MA-HAL ennek érdekében elindította a rendszeres, legalább heti egy alkalommal történő halfogyasztásra ösztönző "HalPéntek" kampányát. A karácsonyi halvásárlást segítve létrehoztak egy interaktív térképet a www.halpentek.hu weboldalon, ahol a fogyasztók könnyen megtalálhatják a legközelebbi termelői halárusító pontokat, illetve halboltokat.