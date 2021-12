Gazdaság

Továbbra is pörög a használtautó-import

Novemberben 11 963 külföldről behozott, használt személyautót regisztráltak az országban a DataHouse adatai szerint, ami a tavaly novemberi szinthez képest 17,3 százalékos növekedést jelent - közölte a JóAutók.hu hétfőn az MTI-vel.



Új személygépkocsiból pedig csak 9495 darabot helyeztek forgalomba novemberben, az egy évvel korábbinál 28 százalékkal kevesebbet. Hónapok óta 12 ezer körüli vagy azt meghaladó mennyiségű importált személygépjárművet regisztrálnak Magyarországon, míg új autóból a nyár vége óta rendre csupán 9500 körüli mennyiséget helyeznek forgalomba.



Az autóipart is sújtó félvezetőhiány miatt az újautó-kereskedők képtelenek kielégíteni a koronavírus első hullámai után ismét megerősödő keresletet. A visszaeső termelés miatt jelentős várólisták alakultak ki, miközben a listaárak is megugrottak - mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben.



Hozzátette: ennek hatására az eredetileg új autó vásárlását tervezők jelentős része a használtautó-piacon próbálja megtalálni új járművét. A szakértő szerint már biztos, hogy a félvezetőhiány legalább a jövő év közepéig kitart, így a következő fél évben (erőteljes szabályozói változások híján) a használtautó-import aktivitása tartósan magas szintre áll be. A használtautó-éhséget az sem csillapítja majd számottevően, hogy a megnövekedett kereslet ebben a szegmensben is alaposan megemelte az árakat: nem ritka, hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező autó jelenleg 20-25 százalékkal drágább, mint egy éve - ismertette.



A használtautó-import mennyisége az év eddigi 11 hónapjában 121 976 volt, ez az első hónapokban mért jelentős elmaradás ellenére 1,3 százalékkal meghaladja a tavaly ilyenkor mért értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 113 179 volt, ami 1,9 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Mindez azért figyelemre méltó a JóAutók.hu elemzése szerint, mert az újautó-piac első hathavi teljesítménye még 16,4 százalékkal meghaladta a 2020 január-júniusi szintet.