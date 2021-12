Világgazdaság

Betett a járvány: csődbe ment a legendás édesség gyártója

A vállalatot súlyosan érintette a világjárvány, és a kormány támogatása ellenére is jelentős veszteséget könyvelhetnek el. 2021.12.01 08:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fizetésképtelenséget jelentett a GPA Salzburg szakszervezetnél a Mozart-golyókat gyártó vállalat, a grödigi székhelyű Salzburg Schokolade - számolt be Michael Huber, az intézmény vezetőjének bejelentéséről a Napi.hu a Kronen Zeitung nyomán.



Christian Schügerl, a vállalat ügyvezető igazgatója egy korábbi levelében úgy fogalmazott - idézi fel a portál -: a vállalatot súlyosan érintette a világjárvány, és a kormány támogatása ellenére is jelentős veszteséget könyvelhetnek el. De a nyersanyagok, az energia, a bérek és a logisztikai költségek, valamint a csomagolóanyagok jelentős költségnövekedése is komoly problémákat okoznak.



A szakszervezetisek az üzemi tanáccsal és a vállalatvezetéssel együtt most megvitatják a helyzetet, és erről mielőbb tájékoztatják a munkavállalóikat is. Az, hogy a vállalat hogyan működik tovább a jövőben, még nem világos, de a salzburgi üzemben a leállás 140 ember munkáját érintheti.