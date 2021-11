Koronavírus-járvány

60 ezer forintot fizet a Rossmann az oltott dolgozóknak

2021.11.30 11:56 ma.hu

60 ezer forint extra juttatást kapnak azok a Rossmann-dolgozók, akik december 15-ig beoltatják magukat koronavírus ellen, írja a Világgazdaság. A döntés azokra is vonatkozik, akik már korábban megkapták az oltást, és azokra is, akik csak most jelentkeznek.



"Bátorítjuk minden kollégánkat, hogy vegye fel az oltást, és ezúton is köszönetet mondunk minden olyan munkatársunknak, akik felelősen döntve, a maguk és a munkatársaik, valamint a vásárlók védelme érdekében már beoltatták magukat. Őket, valamint minden olyan raktári és bolti dolgozót, aki december 15-ig felveszi legalább az első oltást, 60 ezer forintos extra juttatásban részesítünk" - mondta Flórián László, a drogériahálózat ügyvezető igazgatója.



A cég egyelőre nem teszi kötelezővé a koronavírus elleni oltást.



Rossmann Magyarország Kft. közlése szerint a vállalat hazai üzleteiben és logisztikai központjában kétezren dolgoznak.