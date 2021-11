Ünnep

A vevők 14%-a többet is hajlandó fizetni karácsonykor a gyorsabb szállításért egy elemzés szerint

Az idén az emberek a korábbinál hamarabb elkezdték intézni karácsonyi bevásárlásaikat, az Oracle Retail fogyasztói kutatása szerint a vevők 14 százaléka többet is hajlandó fizetni a gyorsabb vagy garantált szállításért, mások pedig, 29 százalékuk, a kényelmesebb módját választják az ajándékozásnak és ajándékkártyát vesznek konkrét tárgyak helyett.



Mike Webster, az Oracle Retail vezető alelnöke és általános igazgatója a közlemény szerint hangsúlyozta, a fogyasztók továbbra is az alapján értékelik majd a kiskereskedőket, hogy képesek-e teljesíteni kívánságlistájukat az ünnepi szezonban.



A elemzés szerint az európaiak 39 százaléka már megkezdte az ünnepi vásárlást, és a válaszadók 64 százaléka házhoz szállíttatja majd az ajándékokat. Több mint 60 százalékuk úgy véli, nagyon fontos a szállítási részletes nyomon követése, mivel így biztos lehet abban, hogy időben megérkezik a rendelt áru.



A vevők 36 százaléka szerint elsősorban a gyors szállítás határozza meg, hogy kitől rendelnek, leginkább készletről, mert 27 százalékuk már azelőtt másik eladót választ, mielőtt a kiskereskedő újra feltöltené a készleteket.



A felmérés szerint a vevői lista élén az ajándékkártyák állnak, mivel a nők és az idősebbek 30-34 százaléka is azt mondta, hogy leginkább ezt szeretne kapni.