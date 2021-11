Gazdaság

ITM-államtitkár: már 1300-1400-an regisztráltak a kisgyermekes szülők elhelyezkedését segítő programba

A program lényege, hogy a nem Budapesten vagy Pest megyében élő, kisgyermekes szülőknek lehetőséget biztosítsanak az általános iskola befejezésére vagy egy szakma megszerzésére. 2021.11.25 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már 1300-1400 ember regisztrált a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató pályázatban meghirdetett képzésekre - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bodó Sándor hozzátette, a 3 milliárd forint keretösszegű program lényege, hogy a nem Budapesten vagy Pest megyében élő, kisgyermekes szülőknek lehetőséget biztosítsanak az általános iskola befejezésére vagy egy szakma megszerzésére. Mindehhez a képzésekben részt vevők ösztöndíjban részesülnek, havi 100 ezer forint értékben, egy éven át.



Ugyanakkor jelezte, a szabadon felhasználható ösztöndíjból egy kisebb összeget visszatartanak, amit az érintettek azt követően kapnak meg, hogy bizonyítvánnyal igazolták a képzés elvégzését.



A műsorban elhangzott, a program célja, hogy 2022 végéig legalább 2500 kisgyermekes szülő képzése valósuljon meg.



Bodó Sándor a Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország című műsorában arról is beszélt, hogy az ösztöndíjjal támogatott képzésekre, azok a 18 évnél idősebb, Magyarországon - de nem Budapesten vagy Pest megyében - élők jelentkezhetnek, akik csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek.



Feltétel még, hogy a jelentkezőknek rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval - tette hozzá az államtitkár.



Bodó Sándor jelezte, hogy az általános iskola befejezését, illetve a szakma megszerzését célzó képzések mellett az érdeklődők informatikai vagy nyelvi képzésekre is jelentkezhetnek a programban, ez utóbbiak esetben azonban nem jár ösztöndíj.



Közölte, az érdeklődők a Magyar Államkincstár honlapján regisztrálhatnak, a pályázat nyitott, továbbra is várják a jelentkezőket.