Fogyasztóvédelem

ITM: a világító gyerekjátékok felét ki kell vonni a forgalomból

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a legkisebbek biztonságát szem előtt tartva 2021-ben is kiemelten ellenőrzi a gyermekjátékokat. A húszféle villogó figura, labda közül kilenc megbukott a legutóbbi vizsgálaton. A veszélyes termékeket kivonják a forgalomból - közölte szerdán a minisztérium.



Az ITM közleménye rámutat: a szülők jogos elvárása, hogy a gyerekek folyamatos felügyelet nélkül is biztonságosan használhassák a játékokat. A veszélyforrások zöme azonban ránézésre nem azonosítható be, a vásárláskor rejtve marad. A fogyasztóvédelem a kockázatos termékek kiszűrésével tesz azért, hogy semmi se árnyékolhassa be az önfeledt játék örömét.



Az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában 2021 őszén lefolytatott ellenőrzések középpontjában az elemmel működő, villogó vagy világító játékok álltak. A könnyen eltávolítható villogóegység, az ütés vagy leejtés hatására kiszabaduló gombelemek véletlen lenyelésük esetén fulladást okozhatnak. A ceruzaelemek egy mozdulattal kiemelhetők a nem megfelelően zárt teleptartóból. Ha ezután a kisgyermek szájába kerülnek, a kioldódó sav egészségkárosodással fenyeget.



A laboratóriumban megvizsgált húszféle világító játékból hat a fulladásveszély miatt súlyos, három ceruzaelemes pedig nagy kockázatot jelent. A vizsgált termékek tételes listája és az ellenőrzés eredménye a Fogyasztóvédelmi portálon olvasható.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közleményben elmondta: a magyar fogyasztóvédelemben a biztonság az első. Tavaly a legtöbb jelzés játékok miatt érkezett be az uniós termékriasztási rendszerbe. Az európai dobogós helyet érő darabszámú magyar riasztások közel harminc százaléka játékok veszélyes hibáira, hiányosságaira hívta fel a figyelmet. A rendszeres vizsgálatoknak köszönhetően a kockázatos termékek lekerülnek a polcokról, eltűnnek az online kereskedések kínálatából. A társhatósággal együttműködve hatalmas mennyiségű bóvlit fognak meg már a vámhatáron. Az ellenőrzéssorozatot más típusú játékokkal jövőre is folytatják - közölte a helyettes államtitkár.