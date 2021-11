Ellátás

A magyar cégek 58%-a tervez év végi juttatást adni munkavállalóinak

A hazai cégek 58 százaléka tervez év végén valamilyen eseti juttatást adni a munkavállalóinak - tájékoztatta a Magyar Utalvány Zrt. októberi kutatása eredményéről kedden az MTI-t.



A közleményben kiemelték: a legjellemzőbb jutalmazási forma a bérrel megegyező módon adózó kifizetés, például a bónusz vagy a jutalom; a válaszadók több mint fele választja ezt.



A kutatásban részt vevők 22 százaléka tervez valamilyen tárgyi ajándékot adni, 20 százalékuk pedig csekély értékű ajándékot ad, utalvány formájában.



Ferenczi Róbert, a Magyar Utalvány Zrt. vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: azon cégek közül, amelyek idén nem terveznek év végi juttatást adni, a legtöbben azzal indokolták döntésüket, hogy ez korábban sem volt jellemző náluk. Hozzátette: a megkérdezettek 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy korábban adtak valamilyen juttatást, de most nem tudják kigazdálkodni. A vállalkozások közel 4 százaléka jótékony célra fordítja ezt a keretet.



Üzleti partnereinek a kutatásban részt vevő cégek 52 százaléka adna ajándékot; a cégek közel fele 5000 forint alatti összegben gondolkodik. A leggyakoribb továbbra is a tárgyi ajándék, de ebben a szegmensben is választják az utalványokat, illetve akár különféle eseménybelépőket is.



