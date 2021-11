Világgazdaság

Rekordszintre nőttek a tőzsdei kibocsátások az idén a világon

A Bloomberg hírügynökség összegzése szerint az év eleje óta 2850 elsődleges tőzsdei részvénykibocsátásra (IPO) került sor, több mint 600 milliárd dollár értékeben. Az előző rekord 2007-ben született.



Idén eddig a legnagyobb tőzsdei kibocsátást a Rivian Automobile amerikai elektromos autógyártó hajtotta végre novemberben a New York-i értéktőzsdén, 12 milliárd dollár értékben.



Ázsiában a legnagyobb részvénykibocsátó a China Telecom volt idén eddig, 54 milliárd jüan (8,4 milliárd dollár) értékben bocsátott ki részvényeket. Európában a listavezető a lengyel InPost 2,8 milliárd euró kibocsátással, amit az év elején hajtott végre az amszterdami börzén.



Rivian Automobile árfolyama az első néhány kereskedési napon megduplázódott, a cég piac tőkeértéke rövid időre felülmúlta a Volkswagen német járműgyártóét is. Egy másik sikertörténet az SK Bioscience dél-koreai cégé, amelynek részvényára a tőzsdei debütáláskor 160 százalékkal ugrott meg.



Az IPO fiaskóval is járhat: az indiai digitális fizetési szolgáltató Paytm részvényára például a kereskedés első napján 27 százalékkal zuhant, az ételek házhoz szállításával foglalkozó startup Deliveroo részvényára 26 százalékkal, az amerikai Oscar Helath Inc. biztosító részvényára pedig 11 százalékkal esett.



A koronavírus-járvány újabb hullámának megjelenésével, a globális gazdaság növekedésének lassulásával az idei év második felében egyre több IPO-t halasztottak el, ilyen például az ingatlanfejlesztési és befektetési francia Icade Sante, az amerikai Allvue Systems Holdings befektetési szoftvercég és a Novotech Health hongkongi biotechnológiai vállalat részvénykibocsátása.