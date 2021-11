Élelmiszer

Nem ismerik eléggé a fogyasztók az étrend-kiegészítőket a Nébih felmérése alapján

A Nébih felmérése szerint sokan fogyasztanak étrend-kiegészítőt, jellemzően többfélét is, ugyanakkor a termékkört érintő alapvető információkkal már nem mindenki van tisztában, ezért a hivatal szakemberei egy, a fogyasztókat segítő útmutató összeállításán dolgoznak - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-vel pénteken.



A Nébih tavaly decemberben kezdődött online kutatásából, amelyben 508-an vettek részt, egyebek közt kiderült, hogy a válaszadóknak mindössze 34 százaléka tudta, hogy az étrend-kiegészítők is élelmiszernek minősülnek. A fogyasztók többsége tudja, hogy az étrend-kiegészítők veszélyesek is lehetnek, de az élettani hatásaikkal nincsenek tisztában - írták.



A fogyasztók hiányos ismeretei miatt a Nébih útmutatót fog összeállítani a fogyasztókat leginkább foglalkoztató kérdésekről - tették hozzá.



A válaszadók 85 százaléka napi rendszerességgel szed étrend-kiegészítőket, nagyobb részük többet is. A családosok csaknem 73 százaléka a gyermekének szintén ad valamilyen készítményt - emelték ki a felmérés eredményei közül.



A válaszolók 95 százaléka vitaminokat, multivitaminokat, ásványi anyagokat vesz, 51 százalék pedig egyéb immunerősítő, egészségvédő termékeket is.



A visszajelzések szerint 56 százalék 5 és 15 ezer forint közötti összeget költ havonta étrend-kiegészítőkre.



A felmérési eredmények részletes ismertetése a Nébih honlapján olvasható.