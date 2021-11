Gazdaság

ITM: nem szállít a külföldi webáruház? Egy kattintásnyira az ingyenes segítség!

Még fontosabb a megbízható szállítás és a lehető leggyorsabb garanciális ügyintézés, ha a webshopban kiválasztott árucikket karácsonyi ajándéknak szánjuk. Nehézségeinket tetézheti, ha külföldi felületen vásároltunk. A német, cseh vagy román webshopokkal való zöld ágra vergődésben is érdemes lehet az Európai Fogyasztói Központ (EFK) díjmentes közreműködését kérni - ajánlja pénteki közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A békeidőben is kétszámjegyű éves bővülést produkáló digitális kereskedelem felfutását jelentősen felgyorsította a járványhelyzet. A hazai online és csomagküldő értékesítés tavaly múlta felül először az ezermilliárd forintot. A webshopok havi forgalma a legutóbbi tizenegy hónapból hétben haladta meg a korábban soha el nem ért 100 milliárd forintot. 2021 vége újabb rekordot hozhat az elektronikus vásárlásokban. A fogyasztók az interneten böngészve könnyen köthetnek ki külföldi székhelyű webáruházakban, ahol a hazai kínálatban akár el sem érhető termékekre találhatnak rá. Ezért is fontos tisztában lenniük a határon túlról rendelés kockázataival, és ismerniük a probléma esetén rendelkezésre álló megoldásokat.



Az Európai Fogyasztói Központ 29 európai ország - az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyság, Izland és Norvégia - vállalkozásaival szemben felmerülő, határon átnyúló panaszok esetén nyújt ingyenes szakmai segítséget és idegen nyelvű támogatást. Az EFK-hoz idén eddig 1110 panasz érkezett magyar fogyasztóktól az elektronikus kereskedelem témakörében. A megalapozott megkeresések közel kétharmada sikeresen rendeződik. A magyar EFK a külföldi társszervezetek közreműködésével egyebek mellett jótállási-szavatossági jogviták megoldásában, hibás vagy elmaradó teljesítések orvoslásában jár el eredményesen. De hathatósan lépnek fel a szándékos megtévesztésekkel szemben, több ügyfelet szabadítottak ki az úgynevezett előfizetői csapdákból. Telefonos és e-mailes elérhetőségeik a www.magyarefk.hu oldalon találhatók meg.



Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a közlemény szerint elmondta: "A minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ 2021-ben már több mint kétezer ügyben adott tanácsot a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokkal kapcsolatban. Közreműködésüknek köszönhetően idén november közepéig 155 magyar vásárló kapott vissza összesen 6 millió forintot. Ha biztosan hazai kereskedőtől rendelünk az interneten, az ITM e-kereskedelmi kisokosában foglaltakat akkor is érdemes megszívlelni."

Néhány további fontos tanács és tudnivaló:

- A weboldal címének .hu végződése vagy a magyar nyelvű szövegek, termékleírások nem feltétlenül jelentik azt, hogy az üzemeltető egy hazai vállalkozás. Nézzünk körül a honlap kapcsolat menüpontjában, és inkább mellőzzük a vásárlást, ha csak egy e-mail címet vagy online kitölthető űrlapot találunk ott.

- A magyar fogyasztókat akkor is megilleti a jog, hogy a vételtől 14 napon belül indoklás nélkül elálljanak, ha más uniós tagállamban bejegyzett vállalkozás webshopjában vásároltak. A visszaküldés költsége ekkor a fogyasztót terhelheti, ám garanciális probléma esetén, ha a minőségi kifogás jogosnak bizonyult, ez az összeg is visszajár.

- Külföldi rendeléskor érdemes fontolóra venni, hogy a termék kedvező vételára és a kiszállítási költség együtt is olcsóbb-e a hazai beszerzésnél. Könnyen előfordulhat, hogy a szükség szerinti visszapostázás többe kerül, mint amennyit magáért az árucikkért fizettünk.

- Európai Unión kívüli vásárlás esetén áfát, és bizonyos esetekben vámot számítanak fel. A vételár bankkártyás kiegyenlítése a bankoknál kérhető chargeback útján biztonságos visszatérítési lehetőséget nyújt, ha nem érkezne meg a megrendelt termék.

- Magyarországon a sávos jótállás bevezetésével az eladási ártól függően akár két-három év jótállás vonatkozhat a drágább termékekre. Az ár mellett ezt a szempontot is érdemes figyelembe venni, mielőtt a külföldi webshop mellett döntünk a hazai vásárlással szemben - sorolta az ITM.