Gazdaság

Budapest Airport: október a legerősebb hónap volt az idén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Október volt az idén a legsikeresebb hónap a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a forgalom túlszárnyalta az eddigi rekord augusztusi hónapot is - közölte a Budapest Airport csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint októberben 712 910 utas fordult meg a légikikötőben, amely a tavalyi év azonos időszaki, mintegy 63 ezernek több mint tizenegyszerese, és 2020 márciusa óta a legmagasabb utasszám.



Kiemelték, októberben a budapesti repülőtérről 113 úticél volt elérhető 33 légitársaság kínálatában, továbbra is a legforgalmasabb útvonalak London, Amszterdam és Frankfurt.



A légiáruszállítás is csúcsot hozott októberben, a BUD Cargo City által kezelt havi légi áru volumene 15 292 tonna volt, ami több mint 33 százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszakinál, és még a 2019-es októberi eredményeket is 19 százalékkal túlszárnyalta. Az október a hetedik hónap volt a sorban, amikor 15 ezer tonna felett teljesített a cargo bázis, a Budapest Airport 10 hónap alatt elérte a 12 hónapra kitűzött célt, a 150 ezer tonnát. Amennyiben az eddig tapasztalt tendencia folytatódik, a BUD Cargo City minden idők legerősebb évét zárja idén, elérve akár a 180 000 tonnát is - tájékoztatott a repülőteret üzemeltető társaság.



Hangsúlyozták, hogy a meglévő cargo-járatok jobb kihasználtságának és az utasszállító járatokon az alsófedélzeti áruszállítás részbeni visszatérésének köszönhetően a járatok száma mindössze 7 százalékkal nőtt egy év alatt, szemben a 40 százalékos árumennyiség növekedéssel.