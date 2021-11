Gazdaság

Belépett a szlovák online sportfogadói piacra a Szerencsejáték Zrt.

A társaság közleménye szerint a Szerencsejáték Zrt. új, 2025-ig meghatározott üzleti stratégiájának egyik fókuszterülete a regionális terjeszkedés, amelynek első mérföldköve a szlovák szolgáltatás elindítása.



A betRing - jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve - csak szlovák IP címről, illetve szlovák állampolgárok részére biztosít online sportfogadási lehetőséget, azonban a szolgáltatás szlovák mellett magyar nyelven is elérhető - írták.



Bozóky Alex, a nemzeti lottótársaság vezérigazgatója szerint társaságuk az egyik legdinamikusabb növekedést produkálta a régióban, kellő tapasztalatot és tőkeerőt halmoztak fel, hogy kipróbálhassák magukat külföldön.



"A szlovák online sportfogadói piacra történő belépés történelmi jelentőségű számunkra, amely egyúttal megfelelő alapot adhat egy erőteljesebb, több országot is érintő regionális szerepvállaláshoz, megteremtve társaságunk üzleti fejlődésének új irányát" - mondta a közlemény szerint a vezérigazgató.



A szlovák online sportfogadási piac fejlett, három domináns piaci szereplő mellett több kisebb szervező aktív az országban - áll a közleményben.



Miroslav Baranec, a betRing rendszert üzemeltető SZRT Slovakia ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, céljuk, hogy a lehető leghamarabb megközelítsék a szlovák piac három (Niké, Fortuna, Tipsport) legnagyobb szereplőjének szintjét. A közlemény szerint a Szerencsejáték Zrt. középtávú célja, hogy 10 százalékos részesedést érjen el a szlovák online sportfogadási piacon.



A nemzeti lottótársaság középtávú stratégiájának egyik legfontosabb eleme az, hogy a vállalat egy modern, nemzetközi szintű szereplővé váljon. A Szerencsejáték Zrt. számára Szlovákia az első lépés, stratégiájának megfelelően több, elsősorban regionális célországot és társaságot vizsgálnak zöldmezős piacra lépés, vagy felvásárlás céljából - írták.



Korábbi tájékoztatásuk szerint a járványügyi helyzet ellenére is újabb rekordévet zárt Szerencsejáték Zrt. 2020-ban: 6 százalékkal 575,4 milliárd forintra nőtt az árbevétele. A cég adózott eredménye több mint 23,9 milliárd forint lett, EBITDA mutatója (adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 31,5 milliárd forintra nőtt.



A tiszta játékbevétel, tehát a szerencsejáték árbevételnek a játékosokat megillető nyereményekkel csökkentett összege 190 milliárd forintra emelkedett.