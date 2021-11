Gazdaság

480 forintos áron maximálják hétfőtől a benzin és a gázolaj árát - videó

Több töltőállomás már most jelezte, be fognak zárni, mivel a különbözetet nem kompenzálja a kormány. 2021.11.12 07:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Befagyasztja a kormány az üzemanyag árakat, ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. Hétfőtől a 95-ös benzinért, és a gázolajért sem lehet literenként 480 forintnál többet kérni. Több töltőállomás már most jelezte, be fognak zárni, mivel a különbözetet nem kompenzálja a kormány. Az árak befagyasztását több ellenzéki párt is saját győzelmeként értékeli.