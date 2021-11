Koronavírus-járvány

Nem teszi kötelezővé az oltást a Spar

A cég ugyanakkor arra buzdítja minden egyes dolgozóját, hogy lehetőség szerint oltassa be magát. 2021.11.09 12:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 14 ezer munkavállalót foglalkoztató Spar Magyarország nem teszi kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást - számolt be a Telex.



A cég ugyanakkor - a lap szerint - arra buzdítja minden egyes dolgozóját, hogy lehetőség szerint oltassa be magát. Ilyen esetben a munkavállalóik akár munkaidőben is felvehetik az oltást, ha éppen akkorra kapnak időpontot.



Emlékeztettek arra, hogy a koronavírus-járvány kitörésekor plexiket telepítettek a pénztárakhoz, és megtöbbszörözték a napi takarítások, fertőtlenítések számát az áruházaikban. A maszkokat is ők adják a dolgozóiknak.