Beruházás

A következő öt évben több mint 26 milliárd forinttal erősíti a kormány a teherfuvarozás versenyképességét

A kormány a következő öt évben több mint 26 milliárd forintot fordít a teherfuvarozás versenyképességének erősítésére - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.



Schanda Tamás közölte: a kormány döntése értelmében még idén várhatóan 1 milliárd forintot, 2022-2025 között pedig évi 6,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak az úgynevezett egyeskocsi-forgalomra.



Az államtitkár a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás novembertől induló állami támogatására vonatkozó keretszerződések aláírásán elmondta, a kifizetések a tényleges teljesítmény utólagos elszámolása alapján történnek, az első összegek idén decemberben érkezhetnek meg a szolgáltatókhoz.



Kiemelte, állami beavatkozás nélkül nagy veszélyben lenne ez a szolgáltatás. Az elmúlt időszakban mintegy 6 milliárd forint üzemi veszteség keletkezett a szektorban éves szinten. Az egyeskocsik megszűnésével a vasúton fuvarozott áruk mintegy ötödét kellett volna évi 400 ezer kamionnal elszállítani, jelentősen növelve a közúti forgalmat, így a környezeti terhelést is. Ráadásul a beavatkozással ezres nagyságrendben tudnak munkahelyeket megóvni.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az Európai Unió egyik fontos vállalása, hogy 2030-ra a 300 kilométernél hosszabb közúti áruszállítási tranzitnak a 30 százalékát, 2050-re pedig már az 50 százalékát kell egy fenntarthatóbb közlekedési módra, Magyarország esetében a vasútra átterelni, így az ágazat előtt biztos növekedési potenciál van.



Azonban fontos, hogy a megrendelők valóban a vasút felé forduljanak, ezt a célt szolgálja az egyeskocsi-rendszer támogatási feltételeinek kialakítása is. Ugyanakkor jelezte, az egyeskocsi támogatási rendszere nélkül nem lehet versenyképes az ágazat, hiszen a teljes vasúti teherszállítás csaknem egyötödét ez a szegmens fedi le.



A MÁV Zrt. sajtóanyaga szerint az egyeskocsi-fuvarozásnál az áru akár egyetlen vasúti kocsiban útnak indítható, iparvágányon közvetlenül a vállalkozások telephelyeiről is. Ezek a kocsik aztán egy közeli gyűjtőpályaudvarra érkeznek, ahonnan továbbkerülnek végső állomásukra.

Kiemelték, az egyeskocsi-szolgáltatás nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen. Fenntartását az állami támogatás teszi lehetővé, amely továbbra is biztosítja 700 magyar vállalat, köztük stratégiai nagyüzemek, kis- és középvállalkozások alapanyagellátását és termékeinek piacra juttatását.



Az árufuvarozó vasútvállalatok számára a támogatás a szolgáltatás nyújtásához szükséges munkavállalói létszám megőrzését, a közúti fuvarozással szembeni versenyhátrány csökkentését és az ügyfélkiszolgálás rugalmasságának növelését is jelenti.



A rendezvény végén Homolya Róbert és a sikeres pályázatot benyújtó árufuvarozó vasúti társaságok, a CER Hungary Zrt., a GYSEV Cargo Zrt., a Floyd Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. képviselői közösen írták alá a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás állami támogatására vonatkozó keretszerződéseket. A támogatást az ITM nyújtja, folyósítását a MÁV Zrt. továbbtámogatóként végzi.