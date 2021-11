Siker

A Bánáti + Hartvig Építész Iroda épülete és Kopacz Hanna terve nyerte az idei Média Építészeti Díját

2021.11.08

Az Építészfórum 17. alkalommal ismerte el az idei év legkiemelkedőbb alkotásait a Média Építészeti Díja gála keretében az Uránia Nemzeti Filmszínházban szombaton este.



A szakmai esemény különlegessége, hogy zsűrizése a nagyközönség előtt zajlik. Idén 79 tervet, 63 épületet és 20 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül két családi ház, egy óvoda, egy tornacsarnok és egy iroda versengett az év legjobb épületének járó díjért, a tervek között öt diplomamunka mérkőzött meg egymással.



A legjobb épület díját a vezető magyar sajtóorgánumok képviselőiből és a szakma kiemelt szakértőiből álló zsűri a Bánáti + Hartvig Építész Iroda csapatának ítélte saját irodaépületéért. Az iroda vezetőinek szándéka az volt, hogy egy meglévő épület átalakításával hozzák létre új székhelyüket. Nem akartak új épületet emelni, hogy az építkezéssel ne terheljék a környezetet, ehelyett a körforgásos építészet szemléletmódja szerint kerestek olyan helyszínt, amely minél inkább újrahasznosítható, és a meglévő elemek beépíthetőek. A stúdió a legjobb épület díja mellett elnyerte a Szónok Születik Retorikaiskola Legjobb Prezentáció Közönségdíját is.



A tervek közül a zsűri Kopacz Hanna az ŐRKŐ. Köztérfejlesztés és típusház egy cigánytelepen munkájáért ítélte oda a legjobbnak járó díjat. A MOME Építészeti Intézetének frissen diplomázott hallgatója mestermunkájában (konzulensek: Marián Balázs, Zétényi Zsófia) arra keresett egyszerű, praktikus és valószerű megoldásokat, hogy milyen építészeti, urbanisztikai és tájépítészeti eszközök járulhatnak hozzá egy erdélyi cigánytelep életszínvonalának emeléséhez.



A gálaesten az alkotók mutatták be saját projektjeiket, amelyeket a média és szakma képviselői értékeltek. A zsűri mellett a közönség is megoszthatta véleményét előzetes online szavazáson.



A Telex és az Építészfórum összesített voksai alapján a közönség tetszését az épületek közül a Ligeti-műteremvilla felújítása nyerte el, amelyet a monostudio tervezett.

A közönségtől legtöbb szavazatot kapó terv díját a BIVAK vehette át a Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete építészeti tervpályázatra benyújtott munkájáért.



Az épített környezet kategória közönségdíját Kelemen Bálint (KÖZTI Zrt.) és Németh Zita (NÖF) munkája nyerte el. A Szögliget-Szádvár romjainak rehabilitációja a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében valósult meg a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinálásával.



A Perika-díjat Rubik Ernő érdemelte ki. Az Építészfórum társalapítója, három éve elhunyt főszerkesztője, Pásztor Erika Katalina emlékét őrző szakmai elismerés olyan kiválóságok eredményeinek méltatására szolgál, akik az építészet mellett több tudományos vagy művészeti ágban is innovatív módon kiemelkedő, társadalmi hatású értéket teremtenek.



Az Austrotherm Energiahatékonysági Különdíját a Lukács Manufacture csapatának a Panoráma kabinok tervezéséért, míg a Kovács Zoltán-emlékdíjat a Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft.-nek ítélték oda.



Az Europa Design Belsőépítészeti Különdíját az Ártér Építészműterem tervezői nyerték el a Szolnoki Művésztelep felújításáért.



Az Építészfórum Fejlesztői Szakmai Nagydíját a Gránit Pólus adta át Tatár Tibornak, a Futureal Development Zrt. vezérigazgatójának. A Nagyberuházások Különdíját a zánkai Erzsébet-tábor felújításáért Csécsei Ákosnak, a DVM Group építészének nyújtották át. A Napelemes Ingatlanfejlesztések Különdíját Bodóczi Ildikó, a Harsányi Pincészet tulajdonosa és ifj. Farkas Zoltán építész vette át az Optimum Solartól.



Az Építészfórum egy olyan mestert tüntet ki minden évben, akire oktatóként, alkotóként sokan felnéznek, akinek sokan tartoznak hálával a szakmai tudásért és segítségért. Az idén Meggyesi Tamás professzor emeritus, a BME Építészmérnöki kar Urbanisztika Tanszékének egyetemi tanára, az MTA doktora és a Széchenyi Művészeti Akadémia tagja munkásságát ismerték el.



Az idei megmérettetésen több mint 160 munka versenyzett egymással, közülük a gálaestet megelőzően nemzetközi előzsűri választott ki öt-öt finalistát épület és terv kategóriában.