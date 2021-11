Világgazdaság

A Sberbank Europe eladja több közép- és kelet-európai leányvállalatát, köztük a magyart

2021.11.05 15:33 MTI

Az orosz Sberbank 100 százalékos tulajdonában álló, bécsi központú Sberbank Europe az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, hogy szerdán megállapodást írt alá egy szerbiai, egy szlovéniai és egy ciprusi bankkal - az AIK Banka a.d. Beograd, a Gorenjska Banka d.d., Kranj, valamint az Agri Europe Cyprus Ltd nevű pénzügyi társasággal - magyarországi, bosznia-hercegovinai, horvátországi, szerbiai és szlovéniai leánybankjainak eladásáról.



A tranzakció lezárása a nemzeti és nemzetközi szabályozó hatóságok, valamint a nemzeti versenyhatóságok jóváhagyásától függ, és várhatóan 2022-ben megtörténik.



A tavalyi év végi állapot szerint a magyarországi (Sberbank Magyarország Zrt.), a bosznia-hercegovinai (Sberbank BH d.d. Sarajevo, illetve Sberbank a.d. Banja Luka), a horvátországi (Sberbank d.d. ), a szerbiai (Sberbank Srbija a.d. Beograd) és a szlovéniai (Sberbank banka d.d.) leánybankok eszközállománya 7,329 milliárd euróra rúgott, mintegy 600 ezer ügyfelet szolgáltak ki és 162 bankfiókot működtettek.



A Sberbank Europe AG azért döntött úgy, hogy csökkenti jelenlétét Közép- és Kelet-Európában, hogy a kulcsfontosságú piacokra összpontosítson és új üzleti modelleket alakítson ki.



A csehországi Sberbank továbbra is a Sberbank Europe tulajdonában marad, és nem változtat jelenlegi üzleti modelljén.



A Sberbank Europe több lehetőséget is alaposan elemzett. A legvonzóbbnak bizonyuló vevők nagy regionális jelenléttel, valamint világos elképzeléssel rendelkeznek a jövőbeli fejlődésről, támogatva a bankok további növekedését, és biztosítva, hogy az ügyfelek továbbra is ugyanolyan magas színvonalú szolgáltatásokat kapjanak - mutatott rá a bankcsoport közleményében.



A Sberbank Europe csoport Európa nyolc országában van jelen: Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és Németországban. Az idei harmadik negyedév végén nagyjából 800 ezer ügyfele volt, 187 bankfiókja működött, eszközállománya pedig a tavalyi év végén 13 milliárd eurót tett ki.