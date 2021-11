Gazdaság

MVM: új cégbe egyesítik a Dél-Alföldön a közvilágítási szolgáltatást

Az új cég küldetése a kültéri mesterséges világítás fejlesztése, korszerűsítése és üzemeltetése elsősorban az önkormányzati, kormányzati és gazdasági társaságok részére. 2021.11.03 21:30 MTI

Létrejött az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft., amely mintegy 250 településen végez közvilágítási szolgáltatást önkormányzatok részére, elsősorban Magyarország Dél-Alföldi régiójában, az MVM Démász elosztási területén - közölte az MVM Csoport az MTI-vel szerdán.



Az MVM Csoport hosszú távú stratégiája mentén racionalizálja a társaságcsoportban működő tevékenységeket, ennek megfelelően alakult meg a fényszolgáltató társaság, amely 2021. novemberétől az MVM Next közvilágítási üzemeltetési engedélyesi, valamint korszerűsítési tevékenységeit veszi át - írták.



A közlemény szerint az új cég küldetése a kültéri mesterséges világítás fejlesztése, korszerűsítése és üzemeltetése elsősorban az önkormányzati, kormányzati és gazdasági társaságok részére. Villamos hálózaton végzett, helyhez kötött, kültéri világítási tevékenységeket és az ezekhez kapcsolódó műszaki-logisztikai komplex szolgáltatáscsomagokat kínál ügyfeleinek. Az MVM Lumen az ország lakosságának negyedével is közvetett kapcsolatba kerül.



Az MVM Lumen jogutódlással viszi tovább az MVM Next közvilágítási üzemeltetési engedélyét, így ügyfelei számára a már megszokott szolgáltatásait változatlan feltételekkel biztosítja. A jogutódlás és a névváltozás miatt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és partnerei között jelenleg hatályban lévő szerződésekben változás nem történik, az ügyfeleknek nincs teendőjük - írták.