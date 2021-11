Gazdaság

Szijjártó: a koronavírus-járvány ellenére is gyorsult a magyar gazdaság dimenzióváltása

A magyar gazdaság dimenzióváltása a koronavírus-járvány ellenére is gyorsult az elmúlt másfél évben, ami abból is látható, hogy a kutatás-fejlesztésre (K+F) alapuló projektek egyre nagyobb részarányt képviselnek a beruházásokon belül - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.



A tárcavezető a Soft Flow Kft. biotechnológiai vállalat kutatás-fejlesztési központjának pécsi átadóján vett részt. A kétmilliárd forintos beruházáshoz az állam mintegy 770 millió forint támogatást nyújtott, s ennek nyomán a cég 90 új munkahelyet hoz létre a meglévő 31 mellett.



A közlemény szerint beszédében kiemelte, hogy a kormány komoly erőforrásokat mozgósított és mozgósít annak érdekében, hogy a termelésorientált gazdaság mihamarabb előre tudjon lépni legalább egy lépéssel, és kutatás-fejlesztés által vezérelt gazdasággá váljon.



Szavai szerint mindenfajta ellenkező globális hatás dacára még a pandémia alatt is sikerült gyorsítani ezt a folyamatot.



"Ahol a jövő technológiáit fejlesztik ki, ott nagy valószínűséggel a jövő gazdasági kapacitásai is ki fognak épülni" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ezért minden korábbinál nagyobb összeget, 182 milliárd forintot fordítanak a költségvetésből innovációra.



Aláhúzta: tavaly az állami és a magánszféra is nagyjából 10 százalékkal többet költött kutatás-fejlesztésre, mint 2019-ben. Tíz év alatt pedig körülbelül 60 százalékos volt a növekedés.



Szijjártó Péter üdvözölte a dán FOSS csoport által végrehajtott, rendkívül magas hozzáadott értéket képviselő beruházást. Rámutatott, hogy a cég 32 országban rendelkezik leányvállalattal, így jelentős nemzetközi verseny folyt a fejlesztésért.



Arról is beszámolt, hogy a világpiacra kerülő gabona 80 százalékát, valamint a tej 85 százalékát ennek a vállalatnak a műszereivel ellenőrzik. Ez pedig szerinte azt jelenti, hogy "az élelmiszerbiztonság területén az egész világgazdaságnak tempót diktáló beruházást sikerült Magyarországra csábítani".



Kijelentette, hogy a kormány "valahogy úgy képzeli a felsőoktatás jövőjét, ahogy azt a Soft Flow Kft. és a Pécsi Tudományegyetem közötti kiváló együttműködés mutatja". Fontosnak tartják ugyanis, hogy a lehető legszorosabb együttműködés jöjjön létre a felsőoktatás és a gazdaság között.



A miniszter sikeresnek nevezte a munkahelyek megtartására és a beruházások ösztönzésére koncentráló kormányzati stratégiát. Mint mondta, a "világgazdaság fekete másfél éve" alatt Magyarországon megdőlt a beruházási és a foglakoztatási csúcs, illetve a valaha volt legnagyobb negyedéves gazdasági növekedés rekordja is.