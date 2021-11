Pénzügy

Bankszövetség: a hitellel rendelkezők 6,5 százaléka vesz részt november 1-jétől a fizetési moratóriumban

A hitellel rendelkező ügyfelek 6,5 százaléka vesz részt november 1-jétől a fizetési moratóriumban a Magyar Bankszövetség előzetes adatai szerint.



A bankszövetség az MTI érdeklődésére közölte: a bankfiókokban nem volt felfokozott ügyfélérdeklődés a moratórium záró köre iránt. A bent maradáshoz szükséges ügyfélnyilatkozatok 70-80 százaléka online érkezett a bankokhoz.



A hosszabbításra jogosult ügyfélkör mintegy 13 százaléka jelezte, hogy továbbra is élni kíván a moratórium lehetőségével. Ez az arány megerősíti a korábbi - a bankszámla forgalmi adatokból előre jelzett - szakértői véleményt, miszerint a moratóriumban levő ügyfelek tizedének lehetnek fizetési nehézségei - írták.



Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy aki a moratóriumban marad, annak a tartozása kamatozik. Ezért mindenkit arra bíztatnak, hogy amikor teheti, térjen vissza a szerződésében vállalt, korábbi törlesztőrészlet fizetésére. A gazdasági helyreállítás és az EU-s átlagot meghaladó növekedés alapján bíznak abban, hogy a 2022. június 30-áig tartó moratóriumot választók közül időközben többen tudnak majd visszatérni a hiteltörlesztéshez.



Kitértek arra is, hogy azoknak, akik most nem igényelték a folytatást, mérlegelni kell, hogy mi a pénzügyi teljesítőképességük. Bankjuk segítségével ennek figyelembe vételével újragondolhatják a törlesztéseik ütemezését. Jegybanki és bankszövetségi ajánlás alapján a bankszektor most eltekint az előtörlesztési, illetve szerződésmódosítási banki díjak felszámításától a moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás megfizetésekor.



Az ügyfelek - például az eredeti futamidőhöz való visszatérés érdekében - vállalhatnak magasabb összegű törlesztőrészlet fizetést. Ennek során figyelembe kell venni az adóságfék szabályokat. A lehetőségek feltárásában a hitelt nyújtó bank segítséget nyújt ügyfeleinek - közölte a Magyar Bankszövetség.