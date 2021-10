Világgazdaság

Tavaly 3 millióra nőtt az ipari robotok száma a világon

A koronavírus-járvány miatt tavaly ugyan csak szerényen, 0,5 százalékkal nőtt - 384 ezerre -világszerte az ipari robotok eladása, ám ezzel is rekordszintű, 3 millió ipari robot működött globálisan a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) által Frankfurtban kiadott World Robotics 2021 Report jelentés szerint.



A nemzetközi szövetség azzal számol, hogy idén jelentősen, 13 százalékkal 435 ezerre nő az újonnan termelésbe kerülő ipari robotok száma a világon, jövőre pedig további, mintegy 6 százalék bővülés várható.



A tavaly munkába állított robotok száma egyes országokban részben attól is függött, hogy a pandémia után mikor indult el a gazdasági kilábalás. A pandémia alakulásától függően Kínában a tavalyi év második negyedétől kezdett nőni az ipari robotok iránti kereslet, Észak-Amerikában ez a második fél évtől jelentkezett, Európában pedig valamivel később.



Tavaly is Ázsia volt az ipari robotok legnagyobb piaca a világon, az új robotok 71 százalékát itt állították munkába, ami növekedés a 2019. évi 67 százalékhoz képest. A térségen belül messze listavezető Kínában 20 százalékkal, 168 ezer 400-ra emelkedett az új robotok száma a termelésben. Ekkora növekedést egy év alatt eddig még egyetlen ország sem ért el a világon. Kínába több mint 943 ezer ipari robot dolgozott tavaly, számuk idén meghaladja az 1 milliót.



Ugyanakkor Európában a munkába helyezett robotok száma tavaly már a második egymást követő évben csökkent, 8 százalékkal 67 ezer 700-ra mérséklődött, különösen az autóipar kereslete csökkent, mintegy 20 százalékkal.



Németországban, amely a világ öt nagy ipari robotpiaca Kína, Japán az Egyesült Államok és Dél-Kora után, tavaly mintegy 22 ezer 300 új ipari robotot vettek termelésbe. Az európai robotpiac legnagyobb szelete Németországé volt tavaly, 33 százalékkal, amelyet Olaszország követett 13 százalékkal és Franciaország 8 százalékkal.



Az ipari robotok második legnagyobb piaca Japán, az itt eladott gépek száma tavaly 38 ezer 653 volt, ami 23 százalék csökkenés 2019-hez viszonyítva és elsősorban az elhúzódó koronavírus-járvánnyal függ össze. Japánban tavaly 374 ezer ipari robot volt.



Az amerikai kontinensen működő ipari robotok 79 százaléka az Egyesült Államokban található. A lista második helyezettje Mexikó 9 százalékkal, a harmadik pedig Kanada, 7 százalékkal.



Az Egyesült Államokban tavaly 8 százalékkal kevesebb ipari robotot állítottak a termelésbe, mint 2019-ben. Ezzel már a második évben jegyeztek fel csökkenést nyolc év töretlen növekedés után. Tavaly az amerikai autóipar 10 ezer 949 ipari robotot állított munkába, 19 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.



