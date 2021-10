Energia

Putyin az európai gáztárolóiba irányuló szállítások növelésére utasította a Gazpromot

Elrendelte Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán, hogy a Gazprom gázipari vállalat novemberben növelje meg szállításait az európai földalatti gáztárolóiba.



Putyin arra utasította Alekszej Miller Gazprom-elnököt, hogy miután a vállalat november 7-ig vagy 8-ig befejezi a gáz szivattyúzását az orosz földalatti tárolókba, kezdje meg a tervezett munkálatokat a saját európai - ausztriai és németországi - földalatti tárolóiba irányuló gázmennyiség növelésére.



Az államfő szerint "ez lehetővé teszi a Gazprom számára, hogy megbízhatóan, stabilan és ütemezetten teljesítse szerződéses kötelezettségeit, valamint hogy az őszi és téli időszakban ellássa gázzal európai partnereit, és hogy egészében kedvezőbb helyzetet teremtsen az európai energiapiacon".



Az orosz elnök a Jamal gázmezőinek kiaknázásáról szóló tanácskozáson megismételte korábbi okfejtését, amely szerint az európai energiaválság okai között kiemelt helyen szerepel az amerikai cseppfolyósított földgázszállítások visszaesése.



"Egyébként ezt a Gazprom pótolta, és még többet is szállított, mint amennyit az amerikaiak és a kötel-keleti szállítók levettek" - tette hozzá.



Putyin azt mondta, hogy Oroszország nem érdekelt az európai gázárak emelkedésében, ezért lépéseket tesz a helyzet stabilizálása érdekében. Úgy vélekedett, hogy az európai energiapiacokon uralkodó feszültség a szoros gazdasági kapcsolatok miatt kockázatot jelent Oroszországra nézve is.



Putyin közölte azt is, hogy utasította a kormányt, hogy november 1-ig dolgozzon ki tervet az európai energiahiány és a műtrágya-, acéltermék- és élelmiszerpiac destabilizálódása káros hatásainak minimalizálására. Hangot adott meggyőződésének, hogy a válsághelyzet annak bizonyítéka, hogy Európának nagy szüksége van a megbízható energetikai együttműködésre. Rámutatott, hogy a Gazprom maradéktalanul teljesíti a hosszútávú szállítási szerződéseket.