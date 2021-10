Turizmus

Évtizedes rekord dőlt meg az idei balatoni hajózási szezonban

A Balatonon október 24-én zárult személyhajózási szezonban csaknem 21 százalékkal nőtt a menetrendi hajók forgalma az előző évhez képest, történelmi csúcsot döntött a balatoni kompok utasforgalma is, az összesített utasszám megközelítette a 2 milliót - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) szerdán az MTI-vel.



A közlemény kitér arra is, hogy a 175. hajózási szezonban a menetrendi hajókon legtöbben Fonyód-Badacsony (180 ezer utas) és a Siófok-Balatonfüred-Tihany (172 ezer utas) útvonalakon utaztak, de sokan vették igénybe Balatonboglár és Révfülöp (35 ezer utas), illetve a Balatonföldvár és Tihany közötti (26 ezer utas) járatokat is.



A Bahart séta- és nosztalgiahajóin 126 ezren utaztak, ami több mint 35 százalékos növekedés tavalyhoz képest. Idén is népszerűek voltak a programhajók, amelyek újabb kikötőkből váltak elérhetővé.



A Szántód-Tihany között közlekedő komp forgalma már október közepén meghaladta a rekordnak számító 2019-es év egészét, az utasszám 15 százalékkal nőtt. Az erős főszezon után szeptemberben és októberben is 20 százalékkal többen utaztak, mint 2019-ben.



A menetrendi hajózási szezon zárásáig a személyhajókon és kompokon szállított utasok száma 1,967 millió volt.



A kompok továbbra is egész évben közlekednek. Október 30-án Halloween Hajókat indít a társaság Balatonfüredről és Siófokról.



A Bahart a 175. hajózási szezont jubileumi rendezvénysorozattal, flottamodernizációval, utas-komfortot javító és stratégiai fejlesztések elindításával ünnepelte, megújult honlappal, módosított útvonalakon, sűrített hajójáratokkal, bővített programhajó kínálattal és változatlan árakkal várta az utasokat. Jövőre folytatódnak a fejlesztések: 4 új hajó érkezik a Balatonra, lesz online jegyvásárlás, kényelmesebben érhetőek majd el a desztinációk, frissül az arculat, és megkezdődik a hosszabb távú stratégiai fejlesztések előkészítése, tervezése is - áll a társaság közleményében.



Veigl Gábor vezérigazgató korábban az MTI-nek elmondta elmondta: a 10,6 milliárd forintos jegyzett tőkéjű társaság a tavalyi 3,3 milliárd forintos árbevételnél idén valamivel többet, 3,5 milliárd forintot remél. Tavaly a 2019-es, rekordévhez képest a komp forgalma 90 százalékra, a személyhajóké 75 százalékra esett vissza a pandémia hatására, a kiesést csaknem teljesen kompenzálni tudták vízépítési munkákkal - idézte fel. Ingatlanértékesítéseknek köszönhetően kiugró, több mint egymilliárd forint eredménnyel zárták az elmúlt évet.