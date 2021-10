Gazdaság

Tejfogyasztást népszerűsítő kampány indul

A folyékony tej fogyasztásában viszonylag kisebb, évi átlagosan 5-10 liternyi a lemaradása az országnak az uniós átlaghoz képest, jelentősebb probléma a feldolgozott áruknál figyelhető meg. 2021.10.27 15:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tejágazat alapvető ágazata a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak, ezért fontos a stabil működése - mondta Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára a tárca, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, illetve az Agrármarketing Centrum fogyasztásösztönző kampányáról szóló sajtótájékoztatón szerdán.



Megjegyezte: a minisztérium évente több tízmillió forintot költ a tejfogyasztás népszerűsítésére.



A járványhelyzetben is bebizonyosodott, hogy a hazai tejágazat szilárd alapokon áll, ami az ágazatban dolgozók és az érdekképviselet munkájának köszönhető elsősorban - jegyezte meg.



A helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy a minisztérium a marketing cetrumon keresztül számos ágazat termékeinek fogyasztásösztönző kampányát támogatja, és továbbra is élni kívánnak a lehetőségükre álló eszközökkel.



Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kampány november 2-tól indul és egy hónapig tart. Ennek keretében a tápanyagokban gazdag tej fogyasztásának fontosságáról lesz szó; üzeneteiket többféle csatornán, hirdetések és pr-cikkek mellett például online nyereményjáték és influenszerek segítségével is közvetítik.



A magyar tejágazat hosszú távon úgy tud sikeres lenni, ha a belpiaci fogyasztást sikerül stabilizálni, adott esetben növelni - mutatott rá az ügyvezető. Magyarországon évente átlagosan 60 liter tejet és 20 kiló tejterméket fogyaszt egy átlagos ember, ami elmarad az uniós értéktől - fűzte hozzá.



Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, hogy 8 éve működtetnek marketing alapot annak érdekében, hogy az átlagos tejfogyasztás a környező országok, illetve a több évtizeddel ezelőtti hazai fogyasztás szintjére emelkedjen.



Óriási kihívásokkal néz szembe a tejágazat, hatalmas a verseny a növényi alapú alternatív termékek oldaláról, továbbá sok megtévesztő információ is kering - hangsúlyozta a terméktanács szakembere. Utalt arra, hogy sokan nincsenek tisztában például azzal, hogy laktóz intolerancia esetén nem csak a növényi italok jöhetnek szóba, hanem a tejágazat speciális termékei is fogyaszthatók.



Az MTI kérdésére Harcz Zoltán elmondta, hogy a folyékony tej fogyasztásában viszonylag kisebb, évi átlagosan 5-10 liternyi a lemaradása az országnak az uniós átlaghoz képest, jelentősebb probléma a feldolgozott áruknál figyelhető meg. Példaként a sajtot és a vajat említette, az előbbiből az uniós átlag felét, az utóbbiból egyharmadát fogyasztja egy átlagos magyar.