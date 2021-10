Gazdaság

Figyelem: a tömeges felvásárlások miatt korlátozza az egyszerre vehető mennyiséget a Mol

A tömeges felvásárlások miatt korlátozza az AdBlue értékesítését a Mol - közölték az MTI-vel szerdán.



Az ellátásbiztonság érdekében egy tranzakción belül 1 darab kannás terméket lehet vásárolni, a pisztolyos AdBlue-tankolásnál pedig legfeljebb 50 liter az alkalmanként kiadható mennyiség. A Mol töltőállomásain a közfeladatot ellátó szervek, a mentők, a tűzoltóság, a rendőrségnek a készlet erejéig továbbra is korlátozások nélkül vásárolhatnak, a MOL-LUB Kft. pedig teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.



A dízelmotoros járművek adalékanyaga iránt néhány nap alatt a tízszeresére-húszszorosára nőtt a kereslet. A részben már nyerészkedési célú felvásárlás felborította a piacot, noha a lakossági igényeket a Mol továbbra is ki tudná elégíteni - indokolták a korlátozást.



A közlemény szerint a gáz drágulása miatt egész Európában hiánycikk az AdBlue. A Mol bízik a helyzet gyors rendeződésében, ám addig is gondoskodik a készletei rendszeres feltöltéséről - tették hozzá.