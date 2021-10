Gazdaság

Az Emirates több ezer munkatársat toboroz dubaji központjába, és bővíti budapesti ügyfélszolgálati központját is

A magyar ügyfélkapcsolati központ maga is "nemzetközi", hiszen a többségében magyar munkatársak mellett számos további nemzetiség is képviselteti magát. 2021.10.27 00:30 MTI

Az utazási korlátok enyhítésével párhuzamosan az Emirates fokozatosan újraindítja járatait, így a következő hat hónapban 6 ezer alkalmazottal növelik a légitársaságnál foglalkoztatottak számát. Emellett a légitársaság bővíti budapesti ügyfélkapcsolati központját is, ahová 30 új munkatársat várnak.



A légitársaság keddi közleménye szerint a budapesti központ többek között regisztrálja az új és módosítja a meglévő foglalásokat, eleget tesz a törzsutasok foglalási kéréseinek, és naprakész információval látja el utasait. Az indulás óta az ügyfélszolgálati központ 3,5 millió nemzetközi hívást bonyolított le. A megkeresések elsődlegesen Európából és Dél-Afrikából érkeznek, de érkeznek hívások a világ minden tájáról.



A magyar ügyfélkapcsolati központ maga is "nemzetközi", hiszen a többségében magyar munkatársak mellett számos további nemzetiség is képviselteti magát: spanyol, olasz, lengyel, cseh, tunéziai, venezuelai, portugál, indiai és argentin állampolgárok is dolgoznak a budapesti irodában.



A nyitott pozíciókról, illetve a munkafeltételekről további információk az Emirates karrier oldalán érhetőek el.



A nemzetközi turizmus újraéledését jelzi, hogy az Emirates már a járvány előtti hálózatának 90 százalékára repül, utasszállító kapacitása pedig év végére elérheti a pandémia előtti szint 70 százalékát.



Az Emirates szeptemberben hozta nyilvánosságra, hogy a következő fél évben háromezer légiutas-kísérőt és ötszáz reptéri alkalmazottat toboroz dubaji központjába. A légi utasforgalom vártnál nagyobb növekedési ütemének köszönhetően az Emirates további 700 alkalmazottal kívánja növeli földi kiszolgáló személyzetét dubaji bázisán és szerte a járathálózata desztinációin.



A légitársaság emellett 600 gyakorlott pilótának is kínál csábító előmeneteli lehetőséget dubaji bázisú járatüzemeltetési részlegénél. A technikai kiszolgáló részlegéhez pedig az Emirates 1200 mérnököt és szerelőt kíván felvenni dubaji bázisára és más nemzetközi telephelyeire.