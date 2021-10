Gazdaság

A nemzetközi ingatlantanácsadó tavaszra várja a magyarországi idegenforgalom teljes helyreállását

Laurent Lassier, a CBRE szakértője szerint a nemzetközi vakcinaútlevél bevezetésével a jövő év tavaszára az idegenforgalom elérheti a pandémia előtti értékeket is. 2021.10.26 21:30 MTI

Vidéken továbbra is rendkívül erős a belföldi turizmus, a fővárosi idegenforgalom a kiemelkedő minőségű új szállodáknak és az ebből adódó növekvő átlagáraknak köszönhetően elsőként állhat a talpra régión belül - derül ki a CBRE nemzetközi ingatlantanácsadó kutatásaiból. Laurent Lassier, a CBRE szakértője szerint a nemzetközi vakcinaútlevél bevezetésével a jövő év tavaszára az idegenforgalom elérheti a pandémia előtti értékeket is.



A nyári időszak adatai alapján a talpra állás egyre erősebb jeleit mutatja magyarországi szállodapiac. A teljes magyar piac éves viszonyításban a járvány előtti értékekhez közelít, a szobák foglaltsági aránya a tavalyi év eredményeinek 90-95 százalékát teszi ki, a bevételek pedig a szobák átlagárával párhuzamosan 10-12 százalékkal nőttek a CBRE adatai szerint.



A tavaszi időszakhoz hasonlóan a nyári hónapokban is erős volt a belföldi turizmus, ennek köszönhetően vidéki szállodák elérték a koronavírus-járvány előtti, 2019-es szinteket is.



A CBRE kutatása szerint a fővárosi idegenforgalom beindulásának a foci-Eb adott lendületet. A helyreállás azonban jóval lassabban kezdődött meg, mint a vidéki szállodákban, mivel a budapesti piac közel 95 százaléka nemzetközi vendégkörrel működik. A viszonylag lassú növekedés okai közé tartozik, hogy továbbra is hiányoznak a konferenciák és kongresszusok, valamint a turistacsoportok, melyek a fővárosi idegenforgalom legfőbb mozgatórugói. Egyúttal szembetűnő változás a pandémiát megelőző időszakhoz viszonyítva, hogy a turisták kisebb arányban és közelebbi országokból érkeztek Magyarországra.



A régió idegenforgalmi helyreállását a CBRE kutatása szerint az is hátráltatta, hogy az európai országok nem folytattak konzisztens kommunikációt a határok nyitottságával kapcsolatban. A tájékoztatásban kulcsszerepe volt viszont az európai légitársaságoknak, melyeknek érdeke fűződött az idegenforgalom fellendüléséhez. Naprakész információkkal szolgáltak utasközönségük számára, valamint célzott járatokat is indítottak olyan országok között, melyek két- vagy többoldalú megállapodást kötöttek a védettségi igazolványok elfogadásáról.



Kitértek arra is, hogy idén nyáron számos új szálloda nyitott meg Budapesten, egytől egyig kiemelkedő minőségben. Ennek megfelelően a budapesti szállodai szobák átlagára folyamatosan nő, jelenleg a barcelonai és a lisszaboni átlagárak szintjén mozog.



Régiós viszonylatban egyértelműen Budapest vezet: a 2021 januárja és augusztusa közötti időszakban a budapesti átlagár a 100 euróhoz közelít, ezzel szemben Prágában és Bukarestben a szállodai szobák átlagára 60 euró körül mozog - derül ki a nemzetközi ingatlantanácsadó cég kutatásából.