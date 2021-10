Pénzügy

MNB: a rászorulók ne hagyják az utolsó percre a törlesztési moratórium meghosszabbítását!

Az MNB 16 banknál vizsgálja, hogy azok megfelelően tájékoztatják, szolgálják-e ki a moratóriumból visszatérőket - mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke az MTI-nek.



Már csak néhány napjuk maradt az anyagilag nehéz helyzetben lévő hiteladósoknak, hogy jelentkezzenek bankjuknál a törlesztési moratórium 2022. június 30-ig való meghosszabbítására - hívta fel a figyelmet a jegybank felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke.



Az erről szóló kormányrendelet október 31-ig ad lehetőséget, hogy a nehéz helyzetben lévő nyugdíjasok, gyermeket nevelők vagy várók, a közszférában dolgozók, munkanélküliek és a tartós jövedelemcsökkenést elszenvedettek jelezzék: továbbra is élni kívánnak a fizetési stop lehetőségével.



Kandrács Csaba elmondta: a hosszabbításról szóló nyilatkozat formanyomtatványa személyesen az ügyfél bankjának bármelyik fiókjában, internetbankon, a hitelintézet honlapján kitöltve vagy akár elektronikusan aláírt emailben is elküldhető. Postai vagy telefonos nyilatkozatra a jogszabály szerint nincs mód.



Mivel a hó vége hétvégére esik, a személyes nyilatkozattétel - néhány szombaton is nyitva tartó fővárosi bankfiók kivételével - október 29-ig lehetséges - mutatott rá Kandrács Csaba.



Egyelőre a vártnál kevesebben hosszabbították meg a törlesztési moratóriumot, bár az MNB szerint a lakossági ügyfelek mintegy 10 százaléka jövedelme, élethelyzete alapján a sérülékeny, a törlesztés szempontjából "kifeszített" körbe tartozik - mondta.



Hozzátette: korábbi hasonló példák is azt mutatják, hogy rengetegen az utolsó percre hagyják a jelentkezést. Nem érdemes azonban kivárni, hiszen így - főképp a személyes ügyfélfogadás során - az utolsó órákban az érintettek túlterhelhetik a bankfiókok kapacitását.



A jegybanki vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az okostelefonnal, internettel nem rendelkezőknek az MNB budapesti ügyfélszolgálata vagy a - minden megyeszékhelyen elérhető - Pénzügyi Navigátor Tanácsadó irodák segítenek igény esetén a hosszabbításról szóló dokumentum kitöltésében.



Hangsúlyozta, hogy akinek van jövedelme, munkahelye, célszerű elhagynia a moratóriumot. Ha ők nem tesznek nyilatkozatot, törlesztésük folytatódik.



Ez azért fontos, mert a moratórium - amely a járvány első hullámai idején az egyik leghatékonyabb válságkezelő eszköznek bizonyult - nem "tartozáselengedés", hanem fizetési haladék. A hitelre a fizetési stop alatt is kamat rakódik. A jelzáloghitelesek mintegy felének legalább 10 százalékkal, a személyi kölcsönt felvettek felének 40 százalékkal nő meg az összes visszafizetendő tartozása, ha jövő júniusig - akár feleslegesen - a moratóriumban maradnak - világított rá a jegybank alelnöke.

Hozzátette: a bankok piaci fizetéskönnyítő programjaikkal - például futamidő-hosszabbítással, olcsóbb hitelre váltással, a törlesztés átmeneti felfüggesztésével, biztosítási vagy lakástakarék megtakarítás beszámítása révén a tartozás csökkentésével - segítenek akkor is, ha valakinek az élethelyzete a törlesztés újbóli megkezdése után fordulna váratlanul kedvezőtlenné.



Az MNB 16 hitelintézetnél vizsgálja, hogy azok hogyan tájékoztatják a moratóriumból visszatérőket, és azok hiteleinek kezelésénél "pontról pontra" betartják-e a jogszabályi előírásokat. Jelentős problémát eddig nem találtak, de a témavizsgálatot folytatják - húzta alá Kandrács Csaba.



A jegybank idén júliusi, a bankoknak küldött vezetői körlevele megkönnyíti a fizetési stop alatt felgyűlt kamatok, költségek gyorsabb rendezését is. Az MNB elvárja, hogy a hitelintézetek ne számítsanak fel előtörlesztési vagy szerződésmódosítási díjat azoknak, akik egy összegben kifizetnék e tartozásukat vagy magasabb havi törlesztést vállalnának, hogy az eredeti futamidő végére letudják teljes hiteltartozásukat - összegezte Kandrács Csaba, az MNB alelnöke.