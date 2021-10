Versenyhivatal

Rekordösszegű bírságot szabott ki a versenyhivatal a teljes hazai műtrágyapiacot érintő kartellre

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata szerint a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és vállalkozáscsoportja jogsértően törekedett éveken keresztül a partnerek és a cégcsoport közötti, illetve a viszonteladó partnerei közötti verseny, valamint az import korlátozására; a nemzeti versenyhatóság versenytanácsa összesen 14,1 milliárd forintos bírságot szabott ki a kartellezőkre. A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. jelezte, hogy nem ért egyet a versenyhivatal döntésével, azt bíróságon támadja meg.



A GVH pénteki közleményében jelezte: a Nitrogénművek Vegyipari Zrt., illetve a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó műtrágyagyártó- és forgalmazó vállalkozások jogsértő módon meghatározták viszonteladóik számára a termékeik végfelhasználói árait, sőt azt is, hogy mely vevők felé értékesíthetik tovább azokat. A cégcsoport emellett a külföldről történő beszerzés korlátozása érdekében jelentős évi minimum-vásárlásmennyiséget, illetve kizárólagosságot írt elő viszonteladóinak.



A közlemény szerint a Nitrogénművek Zrt. üzemelteti Magyarország egyetlen műtrágyagyárát, a hazai piacon így csak az import jelenthet számára versenyhelyzetet. A versenyhatósági eljárás feltárta, hogy a cégcsoport olyan komplex megállapodásrendszert alakított ki a stratégiai partnereivel, amely gátolhatta a vevőkért folytatott versenyt. A megállapodások a Nitrogénművek termékei szabad árazásának korlátozására irányultak, a magas kötbérrel terhelt elvárt rendelésmennyiség, illetve a kizárólagossági kikötések pedig a helyettesítő termékek beszerzésének és értékesítésének korlátozását célozták. A cég - forgalmazóival együtt - emellett a vevők egymás közötti felosztására is törekedett.

Az árak rögzítését, a piac felosztását célzó tiltott megállapodások a legsúlyosabb versenykorlátozásnak számítanak, mivel jelentős társadalmi károkat okozhatnak. A műtrágya-kartell esetében a forgalmazói árverseny visszaszorítása miatt a hazai gazdák a jogsértés időtartama alatt a tiszta versenyhelyzetben érvényesülő árhoz képest magasabb árakkal szembesülhettek. Mivel a műtrágya a mezőgazdaságban a szántóföldi tápanyag-utánpótlás szempontjából meghatározó jelentőségű, a jogsértés hatásai a termelők költségeinek növelésével tovább gyűrűzhettek az élelmiszerpiacra, potenciálisan károsítva ezzel a magyar fogyasztókat - hangsúlyozta a versenyhivatal.



A versenyfelügyeleti eljárásban összesen 11 hazai cég volt érintett, ebből kettő vétlennek bizonyult, így velük szemben a GVH megszüntette az eljárást. A kartellező kilenc vállalkozás közül kettő elismerte a jogsértést és együttműködött a versenyhatósággal. Az együttműködő cégek egyike a hatályos szabályok szerint a bírság teljes elengedésében, másikuk pedig csökkentésben részesült, így nyolc vállalkozás kapott bírságot a jogsértésekért.



A bírságok kiszabásakor a GVH versenytanácsa, gyakorlatának megfelelően a kartellel érintett áruk értékesítése révén elért árbevételt vette alapul. A hosszú időn keresztül folytatott és kiterjedt jogsértések miatt a versenytanács összesen 14,1 milliárd forintos pénzbírságot rótt ki a Nitrogénművek cégcsoportjának hat érintett vállalkozása mellett a Hőgyészi Agrokémiai Kft.-re és a Cargill Magyarország Zrt.-re - közölte a versenyhivatal.



A Nitrogénművek Zrt./Bige Csoport közölte az MTI-vel, hogy pénteken értesült a GVH döntéséről, annak értékelése még folyamatban van, egyúttal jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet, azt mindenképpen megtámadják bíróság előtt.

A cég reagálása szerint a Nitrogénművek Zrt./Bige Csoport ellen 6 éve folyamatban lévő GVH-eljárások során már többször kifejtették részletes érveiket, kifogásaikat, ellenbizonyítékaikat, például az eljárást a bírság elkerülése érdekében kezdeményező és a hatóságot segítő KITE Zrt. nyilatkozataival, valamint számos hivatkozott irattal szemben. Azt is bemutatták, hogy semmilyen hatásvizsgálat nem készült, amely a piaci folyamatokat feltárta és érdemben értékelte volna objektíven és gazdasági alapon - írták. Hozzátették, hogy a GVH határozatának tartalmát ezért alaposan elemezniük kell, de azt mindenképpen megtámadják bíróság előtt.



A cég azt is írta: a végzés időzítése, amikor a jelenlegi európai energiakrízisnek legjobban kitett iparágat ilyen mértékű, eddig Magyarországon nem látott bírsággal sújtanak, "számos kérdést felvet bennük". Jelezték, hogy társaságuk a nem várt eseményekre jelentős likviditási tartalékot halmozott fel az elmúlt időszakban és mindent megtett annak érdekében, hogy ügyfeleik ellátását még a jelenlegi piaci folyamatok mellett is biztosítani tudják.