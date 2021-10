Gazdaság

Agrárkamara: lesz elég hazai krizantém az árusoknál

Csökkent a magyarországi krizantémtermelés, de lesz elég a hazai virágból az árusoknál - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) pénteken, a szervezet által készített körkép alapján.



Az összefoglaló szerint az évekig szokásos 20 millióhoz képest tavaly 17 millió szál krizantém került a piacra, alapvetően a koronavírus okozta gazdasági kockázatok miatt, és idén ennél is valamivel kevesebb várható. A megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint ugyanakkor a cserepes és a vágott fajtákból is van bőven.



A nagyvirágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet. Míg korábban a fehér színű krizantém volt a legkelendőbb, ma már inkább a zöld és a kétszínű virágok a népszerűbbek. Országrészenként is eltérő a trend, Nyugat-Magyarországon a pompon típusú, az Alföldön, Tiszántúlon a napraforgóra hasonlító virágokat keresik a vásárlók.



A krizantém erősen szezonális jellegű, ezért a termesztés és a logisztika, valamint értékesítés is komoly szervezést és időzítést igényel. A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, jelentős termőterület Dabas, Lajosmizse, Kecskemét, Nyíregyháza és Szeged környéke. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, de a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával - közölte a NAK.



Az agrárgazdasági kamara jelezte azt is: a termelők számára gondot jelent az évtizedekig megbízható és bevált növényvédő szerek kivonása az európai piacról, amit szakmailag megalapozatlannak tartanak. Idén a hazai időjárás is túl meleg és napsütéses volt a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet, és inkább az árnyékot kedvelő krizantémfajtáknak. Emellett az egyre ellenállóbb rovarok is sok gondot okoznak.