Felmérés

A szelektív hulladékgyűjtés és az energiatakarékos égők használata a legelterjedtebb a környezetkímélő háztartásokban

A magyar fogyasztók energiatakarékossági szokásait vizsgáló kutatás rámutatott arra is, hogy az idősebb korosztály figyel leginkább az energiatakarékosságra. 2021.10.21 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szelektív hulladékgyűjtés és az energiatakarékos égők használata számít a leginkább elterjedt otthoni környezetkímélő szokásnak - közölte az LG Magyarország a megbízásából készült országos reprezentatív felmérés alapján csütörtökön az MTI-vel.



A magyar fogyasztók energiatakarékossági szokásait vizsgáló kutatás rámutatott arra is, hogy az idősebb korosztály figyel leginkább az energiatakarékosságra.



Kiderült az is, hogy hűtővásárlásnál 10-ből 9-en figyelnek arra, hogy energiatakarékos modellt válasszanak, ugyanakkor a laptopok, monitorok, légtisztítók beszerzésekor gyakorlatilag egyáltalán nem szempont ez.



A magyar háztartásokban megtalálható hűtők, mosógépek mintegy fele már energiatakarékosnak számít, részben a háztartásinagygép-csereprogramoknak köszönhetően, ugyanakkor ezen gépek környezettudatos használata terén még bőven van fejlődési lehetőség - írják a közleményben.



A magyarok 80 százaléka - ezen belül a 60-69 éves korosztály megközelítően 90 százaléka - csak akkor cseréli le régi elektronikai eszközét, háztartási gépét, ha az javíthatatlanul elromlott, vagy már nem éri meg javíttatni. Körülbelül a megkérdezettek harmada - ezen belül a 18-29 évesek mintegy fele - akkor dönt a csere mellett, ha a régi készülék nem teljesít megfelelően, illetve ha már nem felel meg az igényeknek.



Bogáth Zita, az LG háztartási elektronikáért felelős marketingmenedzsere a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a háztartás ökológiai lábnyomát nem csak az határozza meg, hogy mennyire energiahatékony eszközökkel rendelkezik, hanem az is, hogy fenntartható módon használják-e azokat a mindennapokban.



A közleményben egyebek közt példaként említik, a mosogatógéppel rendelkező háztartások harmadában azzal növelik feleslegesen a vízfogyasztást, és ezzel a rezsiköltséget, hogy a gépbe helyezés előtt elöblítik az edényeket. Ezzel szemben a mosásnál jellemzőbb a tudatosság, a magyar háztartások körében az egyik legkedveltebb mosógépprogramnak az energiatakarékos számít, viszont leginkább csak a legfiatalabbak fogadják el azt, hogy akár 30 fokon is megfelelő eredményt nyújt a készülékük.



Kiemelték, fenntarthatósági szempontból kedvező, hogy utazás előtt a válaszadók kétharmada áramtalanítja az elektronikai eszközöket, elkerülve a készenléti (standby) üzemmód áramfogyasztását, de a fűtést csak 10-ből 4-en veszik vissza alacsonyabb fokozatra. Szintén lehetne javítani azon az arányon, hogy a légkondicionálót a válaszadók kevesebb mint fele használja úgy - hallgatva a szakértői tanácsokra -, hogy a külső hőmérséklethez igazítja a beállított hőfokot - írják a közleményben.