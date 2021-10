Külgazdaság

Szijjártó: Magyarország másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár

A szakértők szerint a világgazdaság 2022 végére fogja elérni a járvány előtti teljesítményét, azonban Magyarországon ez már az idei első félév végére megvalósult. 2021.10.08 14:15 MTI

Magyarország a hatékony válaszintézkedéseknek köszönhetően mintegy másfél évvel a világgazdasági folyamatok előtt jár a koronavírus-válságot követő helyreállítás tekintetében - jelentette ki a tárca szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.



A közlemény szerint a General Electric (GE) beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter elmondta, hogy az amerikai ipari konglomerátum tízmilliárd forintos beruházással az év végéig száz új munkahelyet létesít Veresegyházon, ahol ipari gázturbinák alkatrészeinek előállítása és felújítása zajlik.



Beszédében arról számolt be, hogy a szakértők szerint a világgazdaság 2022 végére fogja elérni a járvány előtti teljesítményét, azonban Magyarországon ez már az idei első félév végére megvalósult.



Ennek oka egyrészt az, hogy miközben globálisan 114 millióan váltak munkanélkülivé, Magyarországon többen dolgoznak, mint a rendszerváltás óta bármikor, hiszen a válság alatt is folyamatosan bővítették kapacitásaikat az itteni vállalatok. Másrészt az oltási kampánnyal sikerült körülbelül két hónap előnyre szert tenni a többi európai uniós országgal szemben - közölte.



Szijjártó Péter kiemelte: a járvány idején 22 amerikai vállalat hajtott végre beruházásokat Magyarországon mintegy 42 milliárd forint értékben, amihez a kormány 16 milliárd forinttal járult hozzá, így megvédve több mint 14 ezer munkahelyet.



"Abban, hogy a magyar gazdaság az EU leggyorsabban növekvő gazdasága lehetett, az amerikai cégeknek is jelentős szerepe van" - fogalmazott.



Elmondta, hogy Magyarországon 1200 amerikai vállalat mintegy 106 ezer embernek ad munkát. A visszajelzések alapján pedig ezek a cégek értékelik a "józan észre alapított gazdaságpolitikai döntéseket" és Európa legalacsonyabb adóit - tette hozzá.



Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy előző napi párizsi tárgyalásain közel jutottak a kompromisszumhoz a globális társaságiadó-minimumról oly módon, hogy az ne veszélyeztesse a magyarországi beruházásokat és munkahelyeket.



A miniszter szavai szerint jórészt a GE-nek köszönhető, hogy Magyarország tavaly a világ 22. legnagyobb gázturbina-exportőre volt. Tudatta, hogy 2021 első hét hónapjában a kivitel értéke 260 millió dollár volt, így év végére minden bizonnyal rekordot fog dönteni az ágazat teljesítménye.



Leszögezte: Magyarország elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, de ehhez szükség van a nukleáris energiára is, amit a világnak fel kell ismernie.



A GE öt gyárral és három kutatás-fejlesztési központtal rendelkezik Magyarországon, összesen nagyjából négyezer embernek adva munkát.