Fogyasztóvédelem

ITM: a párásítók zöme többet árthat, mint amennyit használ

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) első alkalommal ellenőriztette akkreditált laboratóriumával a légnedvesítők és aromadiffúzorok biztonságosságát, a húsz párásítóból mindössze három termék felelt meg a szerkezeti és villamossági követelményeknek, a többi tizenhetet a hatóság leparancsolja az üzletek polcairól - közölte az ITM pénteken az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, melegben a klímaberendezések, hideg időben a fűtés száríthatja a lakások levegőjét. A túlságosan száraz levegő növeli a fertőzések veszélyét, légzőszervi megbetegedéseket és köhögést okozhat, megviselheti a szemet és a bőrt. Az egészségkárosító hatások megelőzésére a jó minőségű, biztonságos légnedvesítők alkalmasak lehetnek. A hasonló elven működő diffúzorok aromaterápiás célt is szolgálnak, kellemes illattal tölthetik be a szobát.



A készülékek tartályában azonban rendszeres tisztítás és vízcsere nélkül penészgombák szaporodhatnak el. Spóráik a párologtatott vízzel együtt a levegőbe juthatnak. A fertőzési, mérgezési kockázatok sokféle tünet kialakulásához vezetnek. Ezek lehetnek enyhébbek (például irritált szem, orrfolyás, köhögés), de akár nagyon kellemetlenek, egészen komolyak is (fejfájás, izomgörcs, esetenként akár tüdővérzés) - írják a közleményben.



Rámutatnak arra, hogy e veszélyforrások a készülékek megfelelő szerkezeti kialakításával elkerülhetők. A párásítók vízzel érintkező összes felületének könnyen elérhetőnek, egyszerűen tisztíthatónak kell lennie. A berendezésnek háromnaponta hangjelzéssel kell figyelmeztetnie a vízcsere szükségességére. Az ellenőrzésen megbukott termékek nem rendelkeztek ezekkel az alapvető képességekkel. A kiszuperáltak közül két termék több sebből is vérzett. A szerkezeti hiányosságokon túl a külső tápegység hálózati és törpefeszültségű részeinek nem megfelelő elválasztása, elégtelen szigetelése az áramütés kockázatát hordozta.



Mindössze egyetlen ultrahangos párásító bírt antibakteriális tulajdonsággal, amely megakadályozza a vízben lévő baktériumok elszaporodását. A rendben lévőnek talált háromból fennmaradó két légnedvesítő elsősorban nedvszívó felületről, ventilátorral párologtatott. A termékek tételes listája a Fogyasztóvédelmi Portálon megtalálható - tájékoztatott az ITM.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közleményben hangsúlyozta, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság haladéktalanul elrendelte a nem biztonságos termékek forgalomból való kivonását. A súlyos kockázatú árucikkeket a forgalmazóknak a vásárlóktól is vissza kell hívniuk. A gyászos eredmények indokolttá teszik, hogy az idén először vizsgált termékkör fokozott ellenőrzését a jövőben rendszeresen elvégezze a labor.