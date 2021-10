Családtámogatás

Már csak három hónap van a fiatalok nagy adócsökkentéséig.

Már csak három hónap van a nagy adócsökkentésig: januártól havi több tízezer forinttal nő a 25 év alatti fiatalok keresete - mondta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalára szombaton feltöltött videójában.



A kormányszóvivő megjegyezte: a 25 év alatti fiataloknak jövőre már egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. "Ilyen Magyarország történetében még soha nem volt" - jelentette ki.



Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, "már lehet tervezgetni, hogy ki mire költi" a pluszpénzt, ami "egy átlagfizetés esetén a havi plusz 40 ezer forintot is eléri", vagyis "ennyivel több marad majd a fizetésből". Hozzátette: az adómentesség a diákmunkára és a gyakornoki állásokra is vonatkozik.



"A fiatalok adómentessége, az egyre több munkalehetőség, a növekvő bérek, a széleskörű otthonteremtési- és családtámogatások olyan bőkezű támogatási rendszert és jövőképet nyújtanak a magyar fiataloknak, amely sok, előttük járó generációnak nem adatott meg" - jegyezte meg a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a kormány számít a fiatalokra és a fiatalok is számíthatnak a magyar kormányra.