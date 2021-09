Gazdaság

Észak-magyarországi szállodával bővül a Hunguest Hotels

Az OPUS GLOBAL Nyrt.-hez tartozó Hunguest Hotels vételi szándéknyilatkozatot tett a négycsillagos Hotel Eger & Park szálloda százszázalékos tulajdonjogának megszerzésére - közölte a Hunguest Hotels csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az akvizíciót követően a Hunguest Hotels a legjelentősebb turisztikai szereplővé válik a térségben, az egerszalóki Saliris Resort Spa & Conference és a fejlesztés alatt álló egri Hunguest Hotel Flóra mellé csatlakozik a szállodalánc legújabb tagjaként a Hotel Eger & Park.



A nagy kapacitású szállodákkal rendelkező Hunguest Hotels növekedési stratégiájába szervesen illeszkedik az Eger belvárosában található 214 szobás szálloda megvásárlása, amely stabil bevételtermelő képességével járulhat hozzá a szállodalánc eredményességéhez - jelezték.



"Hiszünk Egerben, a város egyedülálló tulajdonságaira építő turizmus sikerében. A szállodalánc legújabb tagja a Hunguest Hotel Flóra fejlesztésének ideje alatt megfelelő alternatívát biztosít a szabadidős céllal Egerbe látogató vendégeinknek. Az akvizíciót követően az egyik legnagyobb vidéki konferenciaközponttal bővül a Hunguest Hotels portfóliója, ezáltal erősítjük pozíciónkat az üzleti- és rendezvényturizmus piacán is" - idézi a közlemény Détári-Szabó Ádámot, a Hunguest Hotels vezérigazgatóját.



A tájékoztatás szerint Eger az elmúlt évtized egyik legkeresettebb vidéki desztinációja a belföldi utazók körében, a borvidékre, valamint a város történelmi és kulturális örökségére építő attrakciók rendkívül népszerűvé teszik a várost.



"Eger legnagyobb szállodája továbbra is jó kezekben lesz, a jövőben is folytatódhat a minőségi vendégélmény-növelés, amely vezetésem alatt az elmúlt húsz évben jellemezte a szállodát. Az aktív turisztikai szerepvállalástól visszavonulok, örömömre szolgál, hogy egy, a városban régóta jelen lévő iparági szereplőben sikerült megtalálnunk az új tulajdonost" - jelentette ki Harmati László, a Hotel Eger & Park jelenlegi tulajdonosa a közlemény szerint.



A Hotel Eger & Park két szárnya összesen 214 szobával (amelyből 49 akadálymentesített lakóegység), az észak-magyarországi régió legnagyobb, 1600 négyzetméteres konferenciaközpontjával és 800 négyzetméteres wellnessrészleggel bír. A komplexumot két, korábban különálló szálloda alkotja, az egykori Park Szállót 1920-ban, míg a Hotel Egert 1963-ban nyitották meg.



A Hotel Eger & Park csatlakozását követően a Hunguest Hotels négy országban 26 szállodával rendelkezik majd, a tranzakcióval tovább erősíti pozícióját a nagy kapacitású vidéki szállodák piacán.



Az akvizíció az átvilágítást és a végleges szerződés megkötését követően még az idén lezárulhat.