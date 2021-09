Turizmus

Visszatértek a magyar turisták Horvátországba

Csaknem megduplázódott a magyar turisták száma 2021-ben Horvátországban a tavalyi visszaesés után, a 2019-es rekordévet azonban nem érte el - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének igazgatója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.



Ivana Herceg arról számolt be, hogy szeptember végéig a vártnál is több, összesen 442 ezer magyar vendég 2,464 millió vendégéjszakát töltött Horvátországban, ami a turisták számában 98, az ott töltött időt illetően 89 százalékos bővülés 2020-hoz képest. A küldő országok között Magyarország vendégszámban és vendégéjszakában egyaránt a hetedik legjelentősebb a horvát piacon.



A magyar turisták száma a kiemelkedő 2019. évinél 29 százalékkal volt eddig kevesebb, a vendégéjszakákban pedig 23 százalékos a csökkenés - tette hozzá a horvát turisztikai vezető.



Kitért arra is, hogy a magyarok körében a Kvarner-öböl térsége a legnépszerűbb, majd az Isztria, Split-Dalmát megye, Zadar és Sibenik térsége következik. A települések között Crikvenicát látogatta meg a legtöbb magyar, de körükben Vir szigetén regisztrálták a legtöbb vendégéjszakát.



Ivana Herceg jelezte: a magyarok negyede utazási irodával, a háromnegyede pedig egyéni szervezésben utazott az idén, és átlagosan 5-6 éjszakát töltött az adriai államban. Minden második magyar privátszállást választott, minden ötödik szállodát, minden tizedik pedig kempinget.



A tájékoztatón Mladenovics Anna spliti ideiglenes konzulként szerzett tapasztalatairól beszámolva elmondta: a június közepétől tartó három hónap alatt naponta öt hívás érkezett a Zárától (Zadar) délre eső területért felelős ideiglenes konzuli ügynökség telefonjára. Három haláleset történt, 43 elveszett, ellopott úti okmányt kellett pótolni, egy letartóztatott nő ügyében volt szükséges eljárni. Számos baleset vagy szabálysértés miatt is kértek segítséget magyarok, de a koronavírus miatt - vélhetően a turisták és a vendéglátók elővigyázatosságának is köszönhetően - Horvátország déli részén egyetlen magyar sem került karanténba az idén nyáron - tájékoztatott Mladenovics Anna.