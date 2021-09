Fogyasztás

A világon a skandinávok isszák a legtöbb kávét, a magyarok negyedannyit fogyasztanak

A statisztikák szerint a világon naponta több mint 2 millió csésze kávét isznak az emberek, a legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják; a magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülük minden második a munkahelyén is kávézik.



A kávénak világnapja is van: szeptember 29. A kezdeményezés több évtizede Japánból indult, azonban csak 2009 óta ünnepelik szeptember utolsó előtti napján: a legenda szerint azért ez a dátum lett a kávé világnapja, mert a hosszú nyár után ezzel emlékeztetik az emberek magukat, hogy újra itt az ősz és dolgozni kell, a munkának pedig szerves része a kávészünet.



A világon tavaly több mint 160 ezer zsák kávét termesztettek - 1 zsák 60 kiló -, ebből Európában mintegy 54 ezer zsák fogyott, Észak-Amerikában 30 ezer zsák, Afrikában 12 ezer zsák, Közép-Amerikában és Mexikóban 5300 zsák, Ázsiában és Óceániában 36 ezer zsák, Dél-Amerikában pedig 27 ezer zsák az International Coffee Organization adatai szerint.



A nemzetközi statisztikák szerint a legnagyobb kávéfogyasztók a finnek, ők évente fejenként átlagosan 12 kilót használnak fel, miközben a világon a legnagyobb termelő országban, Brazíliában csak 5,3 kilót, s ezzel 24. a listán. Az Egyesült Államok 4,2 kilóval a 39., és Olaszország is csak a 18. a listán Bécs mögött, amely a 16.



Európában a skandinávok után a Benelux államok lakói a legnagyobb kávéfogyasztók: Hollandia, Belgium az első 10-ben van, Luxemburg a 11. A magyarok az 56. helyet foglalják el a 3,1 kilogrammos fogyasztással, éppen Japán mögött (3,3 kilogramm) de Ausztrália előtt (3 kilogramm). A térségben a csehek, a szlovákok, a szlovének, a szerbek és a horvátok is megelőzik a magyarokat.



A kávé világnapja alkalmából a Costa Coffee és a GKI Digital, felmérve a magyarországi munkahelyi kávézási szokásokat, megállapította: minden második munkavállaló munkavégzés közben is kávézik. A munkahelyen kávézók fele számára a munkáltatója ingyen biztosítja a kávét, a többiek maguk veszik vagy viszik be napi adagjukat.



A jó munkahelyi kávé elvárás lett az elmúlt években, a válaszadók 73 százaléka ezt kifejezett fontosnak tartja: a jó az emberek 65 százaléka szerint olyan, amiben az illatok és ízek harmonikusan illeszkednek egymáshoz, 36 százalék szerint pedig pont annyira erős, amennyire kell.

A válaszadók 45 százaléka rendszeresen kávézik napközben a munkahelyén, míg az otthoni kávézásra minden második válaszadó havonta mintegy 3000 forintot, 38 százalékuk pedig ennél is többet költ, addig a munkahelyen is kávézók több mint felénél ez egyfajta juttatás és nem kell érte fizetni. Az ingyenes lehetőséggel azonban nem mindenki él, csak 41 százalékuk használja ki, a többiek inkább a saját ízlésviláguknak és minőségi elvárásaiknak megfelelő kávét részesítik előnyben. A kutatásban résztvevők mintegy negyede maga viszi az alapanyagot a munkahelyére és ottani géppel készíti el, minden 10. válaszadó pedig a kész kávét viszi termoszban magával minden nap.



A Costa Coffee közölte, a különböző napszakokban más kávét fogyasztanak a dolgozók: a munkahelyeken a reggeli időszakban az erősebb, eszpresszó típusú kávét (86 százalék), míg az ebédet követő délutáni órákban inkább cappuccino-t (53 százalék), illetve ebben az időszakban népszerű a latte macchiato (56 százalék) és az ízesített kávé (74 százalék) is.



A kutatás 2721 válaszadó közreműködésével készült.