Hitelminősítés

Megerősítette Budapest besorolását a Moody's, stabilra módosította a kilátást

A nemzetközi hitelminősítő kedd éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar főváros besorolásának kilátását a felminősítés lehetőségére utaló eddigi pozitívról stabilra módosította.



A Moody's a múlt héten az addigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította Magyarország államadós-osztályzatát, és a tavaly szeptember óta érvényben tartott pozitívról szintén stabilra módosította a magyar szuverén besorolás kilátását.



A magyar államadósság-kötelezettségek egészére a Moody's így egy fokozattal jobb osztályzatot tart érvényben, mint Budapestre, a besorolási kilátások ugyanakkor azonosak.



A budapesti besorolás megerősítése és az osztályzati kilátás stabilizálása az indoklás szerint a Moody's azon várakozását tükrözi, hogy Budapest a koronavírus-járvány által teremtett - a Moody's által kockázati tényezőnek tekintett - nehéz gazdálkodási körülmények ellenére jelentős költségvetési intézkedéseket hoz a következő években.



A hitelminősítő az elemzésben kiemeli azt a várakozását is, hogy a magyar főváros számára előnyős lesz a rendszerszintű kockázati környezet javulása, amelyet a magyar államadós-besorolás múlt heti felminősítése és az új osztályzat stabil kilátása is tükröz.



A Moody's azzal számol, hogy a magyar gazdaság növekedésének visszalendülése és a jó gazdasági kilátások elősegítik majd Budapest fokozatos költségvetési konszolidációját és az adósságteher csökkentését.



A budapesti osztályzat megerősítése és a besorolás stabil kilátása azt is jelzi, hogy a Moody's várakozása szerint a főváros pénzügyi eredményei javulásnak indulnak, és az adósság fokozatosan visszasüllyed a koronavírus-járvány előtti szintekre a következő években - áll a cég indoklásában.



A Moody's megállapítja ugyanakkor azt is, hogy Budapest pénzügyi teljesítménye a 2020-2021-es időszakban a kedvezőbbé vált makrogazdasági kilátások ellenére markánsan romlott, és a kilábalás nehéz folyamat lesz a következő néhány évben.



A válság másképp és eltérő mértékben érinti a magyar kormányt és Budapestet, ugyanis mindkét kormányzati szintet komoly költségvetési ütés érte, de Budapest és a kormány más-más rugalmassággal tud erre reagálni - áll a Moody's elemzésében.



Budapest jelentős mértékben rá van utalva az adókra, különösen az iparűzési adóra, amely működési bevételeinek 60 százalékát adja.



Fontosságban ezután következnek a kormányzati folyósítások, és ez végső soron a kormány döntéseitől teszi függővé a fővárost - hangsúlyozza helyzetértékelésében a Moody's.



A hitelminősítő megállapítása szerint a többi adó- és nem adójellegű bevétel nem elégséges az üzleti aktivitásból eredő bevételek visszaesésének ellentételezéséhez és a növekvő működési kiadások finanszírozásához.

A gazdasági teljesítmény visszaesése és a működési bevételek drámai, csaknem 10 százalékos csökkenése meghaladta a korábban feltételezett mértéket, és hatásai is tartósabbak, mindez pedig Budapest működési teljesítményének jelentős gyengüléséhez vezetett - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő előrejelzése szerint a főváros bruttó működési szintű pénzügyi mérlege csekély mértékű, 2 százalékos többletbe fordul 2022-ben a rendkívül magas, a működési bevételek 28 százalékát megközelítő deficit után, amelyet a tavalyi és az idei adóbevétel-kiesések, valamint a tömegközlekedéshez és a szociális, egészségügyi szolgáltatásokhoz kötődő jelentős működési szintű kiadásnövekmények okoztak.



A koronavírus-válság legegyértelműbben mutatkozó hatása a főváros hagyományosan erőteljes likviditási pozíciójának gyors romlása volt 2020 és 2021 közepe között - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő közölte ugyanakkor azt is, hogy megítélése szerint Budapest nem szembesül közvetlen refinanszírozási kockázatokkal, tekintettel a kedvező adósságlejárati profilra.



Budapest gazdasága sok lábon áll, gazdasági mutatói jobbak a nemzetgazdaság egészének jelzőszámainál, és ezt a Moody's adósmegítélési erősségnek tekinti.



A cég kiemeli, hogy Budapest az ország gazdasági csomópontja, a teljes magyar hazai össztermék (GDP) 37 százalékát állítja elő, az egy főre jutó GDP-érték pedig a kétszerese az országos átlagnak.



A nemzetgazdaság egészéhez hasonló mértékű, 5 százalékos tavalyi visszaesést okozó sokk után a Moody's a budapesti gazdaság teljesítményének gyors, 7 százalék körüli növekedésével számol az idén.



A hitelminősítő elemzése megállapítja, hogy Budapest gazdasága rendszerint jobban teljesít a nemzetgazdasági átlagnál, és a szolgáltatási szektorra épülő, magas hozzáadottérték-tartalmú gazdasági szerkezete is ellenállóképesebb.



Az osztályzat stabil kilátása tükrözi azt is, hogy Budapest likviditási tartalékai elégségesek lesznek a pénzügyi mérőszámok romlásának ellentételezéséhez, emellett a magyar gazdaság prognosztizált erőteljes növekedése és szintén erőteljes középtávú kilátásai várhatóan kedvező hatást gyakorolnak a főváros adósminőségére is - hangsúlyozza a Moody's elemzése.