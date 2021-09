Gazdaság

A Lego 46 százalékkal növelte árbevételét az első fél évben

A Lego csoport árbevétele 46 százalékkal 23 milliárd dán koronára (1111 milliárd forint) nőtt az első fél évben a 2020-as év azonos időszakával összehasonlítva - tájékoztatta a játékgyártó kedden az MTI-t.



A működési eredmény 8 milliárd dán korona volt, 104 százalékkal több mint 2020 első fél évében, a nettó nyereség pedig 140 százalékkal 6,3 milliárd dán koronára nőtt.



Niels. B. Christiansen, a társaság vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy az eredményt a cég új termékválasztéka iránti élénk kereslet növelte, valamint az is, hogy az előző évhez képest kevesebb korlátozással szembesültek a járvány miatt.



A vezérigazgató beszámolt arról, hogy az e-kereskedelembe, a termékinnovációba és a globális ellátási rendszer fejlesztésébe történő több éves beruházások eredményeit látja a vállalat. Az erős pénzügyi teljesítmény lehetővé teszi, hogy felgyorsítsák a fenntarthatósággal és digitalizációval kapcsolatos befektetéseket - tette hozzá.



A társaság jelezte, hogy a digitális átállást a billundi központ, valamint a londoni egység mellett az új digitális tehetségközpontok - Shanghaiban és Koppenhágában - is segítik.



A Lego e-kereskedelmi értékesítése 50 százalékkal nőtt az előző évhez képest; mind a saját, mind a partnerek felületein. A csoport több mint 60 új márkaboltot nyitott meg 2021 első felében, amelyekből 40 Kínában található. Mindezzel együtt a társaság június végére 737 üzlettel rendelkezett.



A csoport 2025-re a fejlesztések eredményeképpen 100 százalékban fenntartható csomagolást fog használni. Az egyszerhasználatos műanyag zacskókat felváltó papírtasakokat 2022 elejétől fokozatosan vezetik be.



A vállalat alapítványa - amely a Lego csoport 25 százalékát birtokolja - az idén eddig 1,5 milliárd dán korona adománnyal támogatta a gyerekek játékon keresztüli tanulását. Ez az összeg magába foglal 940 millió dán korona értékű COVID-segélyt is. A vállalat ugyanakkor ezen felül összesen 240 millió dán koronával támogatta a gyerekek tanulmányait és azokat a szervezetet, amelyek Haiti és Afganisztán területén élő családoknak segítenek.



A Lego csoportot 1932-ben Ole Kirk Kristiansen alapította a dániai Billundban, a cég neve a dán Leg GOdt szavakból áll, amelyek jelentése "Játssz jól". A csoport magántulajdonban álló családi vállalat ma is; termékeit világszerte több mint 130 országban értékesítik. A vállalat 2008-ben hozta létre magyarországi gyártó leányvállalatát Nyíregyházán, ahol jelenleg mintegy 2500 dolgozóval állít elő LEGO és DUPLO játékokat.