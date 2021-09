Hitelminősítés

Századvég: meglepetésnek tekinthető a Moody's felminősítése

A Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője szerint mindenképpen meglepetésnek tekinthető, hogy a Moody's felminősítette Magyarországot.



"Bár már egy éve pozitív kilátás volt érvényben, de a vírushelyzetre való tekintettel arra lehetett számítani, hogy felminősítés csak később, fél vagy egy év múlva következik be, ha egyáltalán bekövetkezik" - írta Regős Gábor a hitelminősítő péntek éjjel közzétett értékeléséhez fűzött, MTI-nek küldött kommentárjában.



Kiemelte, hogy a Moody's döntésével a három nagy hitelminősítőnél a magyar besorolás azonos szinten van.



A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő pénteken az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította a magyar államadós-osztályzatot, egyúttal a tavaly szeptember óta érvényben tartott pozitívról stabilra módosította a magyar szuverén besorolás kilátását.



Regős Gábor kifejtette: a felminősítést a hitelminősítő alapvetően két tényezővel indokolta, egyrészt a válságból való gyors kilábalással, melynek kapcsán kiemelték, hogy a magas beruházási ráta a következő években is segítheti a növekedést. A beruházások tartósan magas volumenéhez hozzájárulhat az alacsony társasági adókulcs, a növekedés-barát gazdaságpolitika, illetve az, hogy Magyarország vonzó befektetési célpont.



A másik tényező az, hogy a Moody's a következő években növekvő fiskális fegyelmet vár, így a GDP-arányos államadósság ismét csökkenésnek indulhat.



Ahhoz, hogy a magyar adósságbesorolásban további felminősítés következzen be gyorsabban csökkenő adósságra, illetve fokozódó versenyképességre van szükség, míg leminősítés - amelyet a hitelminősítő nem tart valószínűnek - ezzel ellentétes folyamatok, illetve az uniós pénzek tartós visszatartása esetén következhet be - írta a Századvég szakértője.