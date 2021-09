Gazdaság

Tovább nőtt a biztosítók díjbevétele az idei első fél évben

Tovább nőtt a biztosítók díjbevétele az idei első fél évben, a befolyt 684 milliárd forint 11,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának 614 milliárd forintos szintjét - mondta Pandurics Anett, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) elnöke a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) csütörtöki konferenciáján a FBAMSZ közleménye szerint.



A Mabisz elnöke ismertette, hogy az életbiztosítási ág növekedése elérte a 18 százalékot. A nem-élet üzletágban a vállalati és lakossági vagyonbiztosítások díjbevétele nőtt a legnagyobb mértékben, 14,8 és 7,8 százalékkal.



A közlemény szerint Pandurics Anett kiemelte, hogy a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás területén jól halad a minimum sztenderdeken alapuló lakásbiztosítási termékek bevezetése, eddig már hét biztosító kapta meg a minősítést. A fejlesztések a pandémia időszakában is zajlottak, amit a Mabisz egyebek mellett kutatással, kampánnyal és a termékek összehasonlítását végző oldallal is folyamatosan támogat.



A szakember jelezte azt is, hogy egyre népszerűbb az e-kárbejelentő, már 381 ezer alkalommal töltötték le az alkalmazást. Idén augusztus végéig több mint 52 ezer letöltés történt. Fontos ügyfélbarát fejlemény, hogy a központi kártörténeti nyilvántartó rendszerrel való összekapcsolással jelentősen egyszerűsödött a kárbejelentő kitöltése, a biztosítási szerződés valamennyi releváns adata két adat megadása után automatikusan betöltődik az alkalmazásra.