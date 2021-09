Gazdaság

Januártól minden cigisdoboz ugyanúgy fog kinézni

A Telex összegezte, mi történt az elmúlt tíz évben a dohánypiacon, röviden:

- 25 százalékkal sikerült csökkenteni a fogyasztást,

- a duplájára emelkedett egy doboz cigaretta ára.



Érdekes adatnak számít az is, hogy 2020-ban a világjárvány miatti határellenőrzések miatt 50 százalékkal nőtt Kelet-Magyarországon a trafikok forgalma. Ez arról tanúskodik, hogy nehezebbé vált a dohánycsempészet. Azt, hogy a kelet-magyarországi dohányosok milyen mértékben támaszkodtak az illegális piacra, az is mutatja, hogy egyes városokban tavaly a háromszorosára nőtt 2019-hez képest a dohányboltok forgalma.



Az igazán drasztikus változás azonban csak 2022. január 1-től jön: minden cigisdoboz egységes külsőt kap.



A dobozok felületének 70 százalékát egészségügyi figyelmeztetés foglalja majd el, és feltüntetik rajta azt is, hogy a szűrő egyszer használatos műanyagot tartalmaz. A különböző márkák sem színnel, sem betűtípussal nem különböztethetik meg magukat, minden doboz ugyanolyan, zöld színű lesz.